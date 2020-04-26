Андрей Черный, и.о. директора закрытого на карантин института им. Вредена, опубликовал видеообращение

В центре им. Вредена идет монтаж санпропускника и работа по закупке средств индивидуальной защиты (СИЗ). «Их дефицит во всем городе, но не по всем вещам. Есть ключевые позиции — это костюмы с капюшонами, респираторы и защитные очки. Сейчас у нас СИЗ накапливается достаточное количество и после завершения монтажа санпропускника, после контрольного обследования и выдачи соответствующего предписания Роспотребнадзора, работа встанет на обычные плановые рельсы», — рассказал и.о. директора. — С надеждой и верой смотрим в будущее, надеемся что скоро выйдем из карантина и продолжим нашу профессиональную деятельность на пользу городу и пациентам».

Напомним, 8 апреля центр им. Вредена был закрыт на карантин из-за обнаружения коронавирусной инфекции. В интервью «Собака.ru» Дмитрий Пташников, заведующий отделением патологии позвоночника и костной онкологии, где COVID-19 заразились практически все пациенты и врачи, рассказал, как развивалась вспышка заболевания.

Добавим, что сегодня, 26 апреля, на Youtube появилось видеообращение сотрудницы центра им. Вредена о тяжелом положении в учреждении.По словам женщины, она работает в 21 отделении медучреждения и находится на карантине в институте с 6 апреля, сдала уже пять тестов на коронавирус но, по ее словам, «так и не получила результатов».