И.о. директора центра ортопедии и травматологии им. Вредена Андрей Черный записал видеообращение к сотрудникам и пациентам, которое есть в распоряжении «Собака.ru». По его словам, в центре, который уже более двух недель закрыт на карантин из-за обнаружения коронавирусной инфекции, выписали 20 первых пациентов. Это жители Петербурга и Ленинградской области, получившие два отрицательных анализа на SARS-CoV-2. После выписки они должны провести 14 дней на домашнем карантине по контакту.
Андрей Черный, и.о. директора закрытого на карантин института им. Вредена, опубликовал видеообращение
И.о. директора центра ортопедии и травматологии им. Вредена Андрей Черный записал видеообращение к сотрудникам и пациентам, которое есть в распоряжении «Собака.ru». По его словам, в центре, который уже более двух недель закрыт на карантин из-за обнаружения коронавирусной инфекции, выписали 20 первых пациентов. Это жители Петербурга и Ленинградской области, получившие два отрицательных анализа на SARS-CoV-2. После выписки они должны провести 14 дней на домашнем карантине по контакту.
В воскресенье, 26 апреля, также были взяты анализы у еще 70 пациентов с первым отрицательным результатом. В центре им. Вредена надеются получить ответ по тестированию 27 апреля. После чего также будет решаться вопрос о выписке этих больных.
Андрей Черный
и.о. директора центра ортопедии и травматологии им. Вредена
«Сегодня 18-е сутки нашего карантина, и я прекрасно понимаю, какая накопилась за это время усталость – и физическая, и эмоциональная. Есть ряд вопросов, на которые сложно получить ответы, и все это не может не сказываться на общем психоэмоциональном состоянии сотрудников учреждения. Хочу поблагодарить всех сотрудников за терпение, мужество и профессионализм, которое они проявляют в данных условиях. И поблагодарить пациентов, которые волею судеб задержались в нашем учреждении на такой длительный срок, за понимание»».
Сейчас внутри центра созданы два чистых отделениях, в которых городская дезинфекционная станция которая провела заключительную дезинфекцию. В одно из этих отделений переводятся жители Петербурга и Ленобласти, ожидающие выписки. Другое создано для иногородних пациентов. Они даже после получения отрицательных анализов должны будут провести в этом отделении две недели обсервации.
Андрей Черный признал, что с тестированием пациентов и сотрудников возникли объективные трудности — в первую очередь, они были связаны со сроками ожидания результатов лабораторных анализов. «В последнее время получаем их быстрее, результаты сразу доводятся до заведующих отделениями». Также он рассказал, что 100 пациентов были переведены в инфекционные специализированные стационары Петербурга после обнаружения у них COVID-19.
В центре им. Вредена идет монтаж санпропускника и работа по закупке средств индивидуальной защиты (СИЗ). «Их дефицит во всем городе, но не по всем вещам. Есть ключевые позиции — это костюмы с капюшонами, респираторы и защитные очки. Сейчас у нас СИЗ накапливается достаточное количество и после завершения монтажа санпропускника, после контрольного обследования и выдачи соответствующего предписания Роспотребнадзора, работа встанет на обычные плановые рельсы», — рассказал и.о. директора. — С надеждой и верой смотрим в будущее, надеемся что скоро выйдем из карантина и продолжим нашу профессиональную деятельность на пользу городу и пациентам».
Напомним, 8 апреля центр им. Вредена был закрыт на карантин из-за обнаружения коронавирусной инфекции. В интервью «Собака.ru» Дмитрий Пташников, заведующий отделением патологии позвоночника и костной онкологии, где COVID-19 заразились практически все пациенты и врачи, рассказал, как развивалась вспышка заболевания.
Добавим, что сегодня, 26 апреля, на Youtube появилось видеообращение сотрудницы центра им. Вредена о тяжелом положении в учреждении.По словам женщины, она работает в 21 отделении медучреждения и находится на карантине в институте с 6 апреля, сдала уже пять тестов на коронавирус но, по ее словам, «так и не получила результатов».
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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