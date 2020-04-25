Инфекционисты рассказали, что означают «скачки» числа заболевших коронавирусом в России за неделю

Однако доктор медицинских наук Николай Малышев придерживается другого мнения. По его словам, эти данные указывают на то, что ситуация в стране пока остается напряженной. «К сожалению, о плато это не говорит. Если смотреть на число новых случаев, то вроде бы получается прямая линия с небольшими отклонениями. С другой стороны, увеличивается количество тяжелых больных — сейчас ежедневно 1800 человек», — пояснил Малышев.

