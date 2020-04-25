Российские инфекционисты рассказали о том, с чем связаны скачки числа новых случаев коронавируса в стране. При этом мнения экспертов о том, свидетельствуют ли показатели последней неделе о выходе на плато, разошлись.
Инфекционисты рассказали, что означают «скачки» числа заболевших коронавирусом в России за неделю
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Фото: Shutterstock
В течение последней недели ежедневный прирост инфицированных пациентов в России колебался в пределах от 4,2 до 6 тыс. Так, в воскресенье, 19 апреля, стало известно о максимальном количестве новых случаев— 6060. На следующий день прирост резко сократился — 20 апреля было зафиксировано 4268 случаев. Во вторник, 21 апреля, число заболевших достигло 5642. После этого прирост начал постепенно сокращаться, составив 4774 в четверг, однако в пятницу число новых пациентов вновь увеличилось до 5849.
По мнению главы центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов, эти данные показывают, что Россия скоро выйдет на плато по заболеваемости. «Народ просто испугался. Думаю, что у каждого есть знакомые или родственники, заболевшие COVIDом, и люди осознали серьезность ситуации», — отметил он. При этом Сапронов уточнил, что число поступающих в больницы не увеличивается «лавинообразно».
Как заявил Сапронов, Россия может выйти на плато к концу мая или даже раньше. Эксперт считает, что коронавирус «скоро пойдет на спад» и призвал россиян набраться терпения.
Однако доктор медицинских наук Николай Малышев придерживается другого мнения. По его словам, эти данные указывают на то, что ситуация в стране пока остается напряженной. «К сожалению, о плато это не говорит. Если смотреть на число новых случаев, то вроде бы получается прямая линия с небольшими отклонениями. С другой стороны, увеличивается количество тяжелых больных — сейчас ежедневно 1800 человек», — пояснил Малышев.
По словам Малышева, о выходе на плато можно будет говорить, когда число госпитализированных за день будет равняться числу выписанных из стационара или когда общее число заболевших будет равняться числу выздоровевших. Он добавил, что страна, вероятно, выйдет на плато по заболеваемости не раньше начала июня.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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