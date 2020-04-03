По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 08:30 3 апреля, заболевание диагностировано у 1 016 128 человек в 181 стране. Наибольшее число зарегистрированных заболеваний в США — 245 540, в Италии — 115 242 и в Испании — 112 065. Всего за время существования коронавируса в мире 211 775 человек выздоровели, 53 160 скончались.

В целях снижения скорости распространения коронавируса в России объявили нерабочую неделю. На этот период в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. В свою очередь власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. «Яндекс» выяснил, жители каких городов наиболее ответственно относятся к самоизоляции — запустив специальную интерактивную карту. Позже Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля.

По состоянию на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 3 548. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.