Как сохранить себя в форме во время самоизоляции? ВОЗ рекомендует 12 упражнений

Из-за распространения карантинных мер в разных странах мира Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала людей позаботиться о физической активности. В инструкции европейского бюро ВОЗ приведены 12 основных упражнений для поддержания формы и борьбы со стрессом. Всем самоизолировавшимся советуют приседать со стулом, делать планку и упражнение «Супермен».

Специалисты рекомендуют посвящать спорту 75-150 минут в неделю. Также в методичке ВОЗ предлагается делать перерывы в работе, заполняя их короткой разминкой. «Танцы, игры с детьми и выполнение домашних обязанностей, таких как уборка дома и уход за садом, позволяют оставаться физически активными», — подчеркивается в статье.

ВОЗ советует оставаться не более 30 минут в сидячем и лежачем положении и организовать рабочее место так, чтобы была возможность выполнять обязанности стоя. В статье рекомендуется использовать техники медитации для снятия стресса и следить за питанием. «Обеспечьте достаточное количество фруктов и овощей и ограничьте потребление соли, сахара и жира. Отдавайте предпочтение цельнозерновым, а не рафинированным продуктам», — сообщают специалисты.