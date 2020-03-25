Частные лаборатории Петербурга начнут тестирование на COVID-19 с завтрашнего дня

Роспотребнадзор аккредитовал лабораторную службу «Хеликс» для выполнения анализов на коронавирусную инфекцию. Исследование будет выполняться на тест-системах, разработанных центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом «Собака.ru» сообщили в пресс-службе компании. Технологические площадки компании рассчитаны на 2 500 исследований в сутки.

Во-первых, туда будут направляться образцы тестирования, полученные на базе государственных учреждений. Как мы писали ранее, единственная сертифицированная лаборатория в городе – в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора – уже не справляется с обработкой большого количества данных. Длительность получения результатов растет.

Во-вторых, запустится скрининговое тестирование на коронавирус, но только для здоровых граждан. С симптомами ОРВИ попасть в учреждение будет нельзя: на входе каждому пациенту измерят температура тела с помощью бесконтактного термометра. «Мы гарантируем, что цена на COVID-19 буде будет равна затратами компании на выполнение теста, без учета какой-либо прибыли», — заявили в компании. Результат теста станет известен через одни сутки.