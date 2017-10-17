Золотые юбки, тренчи и платья как у Пэрис Хилтон в новой коллекции Alexander Terekhov

Любимый российский дизайнер Ксении Собчак, Матильды Шнуровой, Оксаны Лаврентьевой, Светланы Бондарчук и Полины КиценкоАлександр Терехов — показал в Москве новую коллекцию. В ней он объединил все тенденции будущего сезона — минимализм, металлик, милитари, оверсайз и глиттер, который переливался на платьях-комбинациях и комбинезонах с маскулинными плечами. В них мы уже видели в Instagram негласного амбассадора марки — Елену Перминову — модель выгуливала «кристальные наряды» Терехова на Неделе моды в Париже. Мужские вещи — например, армейские штаны и бомбер — ранее примерил Сергей Шнуров, сопроводив аутфит традиционным матерным стихом. 

Оммаж к 2000-м (переливающиеся платья пришли как раз оттуда) вперемешку с 90-ми (гранжевые косухи, шелковые рубашки и однотонная одежда как у Шэрон Стоун в «Основном инстинкте») вступит в силу в феврале, когда в бутики приедут все весенне-летние коллекции. Мы уже заняли очередь за лучшими вещами из прошедшего показа — золотой мини-юбкой, платьем-пиджаком и незаменимым в межсезонье тренчем. 

Фото: vogue.ru 

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