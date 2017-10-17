Золотые юбки, тренчи и платья как у Пэрис Хилтон в новой коллекции Alexander Terekhov

Оммаж к 2000-м (переливающиеся платья пришли как раз оттуда) вперемешку с 90-ми (гранжевые косухи, шелковые рубашки и однотонная одежда как у Шэрон Стоун в «Основном инстинкте») вступит в силу в феврале, когда в бутики приедут все весенне-летние коллекции. Мы уже заняли очередь за лучшими вещами из прошедшего показа — золотой мини-юбкой, платьем-пиджаком и незаменимым в межсезонье тренчем.