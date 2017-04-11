Эволюция «голых» платьев: от XVIII века до Бейонсе
Историк моды Мэган Виртанен рассказывает об эволюции голого платья: с каких пор публичное обнажение — не моветон, а норма.
Мир вокруг нас полон изображений обнажённых и полуобнажённых женских тел. Фотографии красоток в бикини можно встретить не только в рекламе парфюмерии, средств для загара или автомобилей, но и в столь специфической сфере, как ритуальные услуги. Например, римское похоронное бюро Cisa даже выпустило «секси-календарь» с соблазнительными полураздетыми девушками на фоне гробов. При этом любое появление той или иной знаменитости в полупрозрачном или излишне открытом платье вызывает бурное обсуждение и гарантирует броские заголовки в прессе. Красное платье Беллы Хадид в Каннах наделало много шума, при том, что оно почти близнец того наряда, в котором Рита Ора появилась в 2014-м году на Video Music Awards.
Легко понять, почему на рубеже 18-го и 19-го веков вызывала шок новая мода на платья из полупрозрачного муслина — после нескольких веков, в которые женское тело было прикрыто плотными тканями, казалось, что модницы практически обнажены. Карикатуристы изощрялись в изображении «раздетых» модниц и игре слов — ткань бомбазин перефразировали в «bum-be-seen» — «виден зад». Мода эта, правда, вскоре ушла, но век двадцатый увидел революцию в восприятии возможных степеней открытости женского тела. Юбка, открывающая ноги, мини-юбка и мини-шорты, глубочайшие декольте, джинсы с посадкой на бёдрах, бельевые платья — каждое десятилетие 20-го века позволяло всё большую открытость тела в повседневной одежде. Современная улица летом иногда больше напоминает пляж. В чём же секрет эффекта «нагих» платьев во времена, когда полураздетая женщина уже не является чем-то непривычным для глаза? В тонком балансе на грани дозволенного, а именно на нём во многом базируется понятие эротической привлекательности. С формальной точки зрения одетые согласно дресс-коду, но при этом на практике раздетые, демонстрирующие своё тело звёзды показывают, где именно проходит граница в сознании публики.
Долгие годы рекордсменкой в этой области считалась Шер: её платья 1974-го, 1979-го, а особенно творение Боба Маки 1988-го года до сих пор входят в списки «самых невероятных нарядов звёзд». Впрочем, уже в 2000 году достойную конкуренцию составила Дженнифер Лопес: предельно декольтированное полупрозрачное платье Versace, надетое на вручение Grammy, заслужило своё место в истории моды. С тех пор почти каждое крупное событие отмечено появлением той или иной знаменитости в «нагом» платье. Среди любительниц раздеться не раздеваясь, оказались и Ким Кардашьян, и Рианна, и Бейонсе, и Эмбер Роуз, и Майли Сайрус. Для некоторых менее известных звёздочек, например, Блеоны Керети или Крисси Тейген, такое платье становится гарантией дополнительного внимания со стороны прессы.
Резкое неодобрение обычно встречают те, кто нарушает две границы сразу. Так Мадонну и её выбор костюма для Met Gala 2016 года, критиковали скорее не за степень открытости, а за несоответствие возрастным стереотипам. Наделало шума и недавнее появление Ники Минаж на парижском модном показе. И дело не столько в демонстрации тела (этим Минаж славилась и ранее), сколько в несоответствии наряда месту и отвлечении внимания от демонстрируемой коллекции. Модные критики и пресса фыркнули и призвали звёзд обнажаться в специально отведённых для этого местах. Впрочем, именно благодаря практически гарантированной бурной реакции, мы увидим ещё очень много голых платьев на любом крупном событии, связанном с модой или шоу-бизнесом.
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