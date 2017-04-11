Эволюция «голых» платьев: от XVIII века до Бейонсе

Легко понять, почему на рубеже 18-го и 19-го веков вызывала шок новая мода на платья из полупрозрачного муслина — после нескольких веков, в которые женское тело было прикрыто плотными тканями, казалось, что модницы практически обнажены. Карикатуристы изощрялись в изображении «раздетых» модниц и игре слов — ткань бомбазин перефразировали в «bum-be-seen» — «виден зад». Мода эта, правда, вскоре ушла, но век двадцатый увидел революцию в восприятии возможных степеней открытости женского тела. Юбка, открывающая ноги, мини-юбка и мини-шорты, глубочайшие декольте, джинсы с посадкой на бёдрах, бельевые платья — каждое десятилетие 20-го века позволяло всё большую открытость тела в повседневной одежде. Современная улица летом иногда больше напоминает пляж. В чём же секрет эффекта «нагих» платьев во времена, когда полураздетая женщина уже не является чем-то непривычным для глаза? В тонком балансе на грани дозволенного, а именно на нём во многом базируется понятие эротической привлекательности. С формальной точки зрения одетые согласно дресс-коду, но при этом на практике раздетые, демонстрирующие своё тело звёзды показывают, где именно проходит граница в сознании публики.