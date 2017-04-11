Эволюция «голых» платьев: от XVIII века до Бейонсе

Мир вокруг нас полон изображений обнажённых и полуобнажённых женских тел. Фотографии красоток в бикини можно встретить не только в рекламе парфюмерии, средств для загара или автомобилей, но и в столь специфической сфере, как ритуальные услуги. Например, римское похоронное бюро Cisa даже выпустило «секси-календарь» с соблазнительными полураздетыми девушками на фоне гробов. При этом любое появление той или иной знаменитости в полупрозрачном или излишне открытом платье вызывает бурное обсуждение и гарантирует броские заголовки в прессе. Красное платье Беллы Хадид в Каннах наделало много шума, при том, что оно почти близнец того наряда, в котором Рита Ора появилась в 2014-м году на Video Music Awards.

  • Белла Хадид в платье Christian Dior, 2017 год

  • Белла Хадид на Каннском фестивале, 2016 год

  • Рита Ора, 2014 год

  • Ким Кардашьян, 2015 год

Легко понять, почему на рубеже 18-го и 19-го веков вызывала шок новая мода на платья из полупрозрачного муслина — после нескольких веков, в которые женское тело было прикрыто плотными тканями, казалось, что модницы практически обнажены. Карикатуристы изощрялись в изображении «раздетых» модниц и игре слов — ткань бомбазин перефразировали в «bum-be-seen» — «виден зад». Мода эта, правда, вскоре ушла, но век двадцатый увидел революцию в восприятии возможных степеней открытости женского тела. Юбка, открывающая ноги, мини-юбка и мини-шорты, глубочайшие декольте, джинсы с посадкой на бёдрах, бельевые платья — каждое десятилетие 20-го века позволяло всё большую открытость тела в повседневной одежде. Современная улица летом иногда больше напоминает пляж. В чём же секрет эффекта «нагих» платьев во времена, когда полураздетая женщина уже не является чем-то непривычным для глаза? В тонком балансе на грани дозволенного, а именно на нём во многом базируется понятие эротической привлекательности. С формальной точки зрения одетые согласно дресс-коду, но при этом на практике раздетые, демонстрирующие своё тело звёзды показывают, где именно проходит граница в сознании публики.

  • Рианна, 2014 год

  • Шер, 1988 год

  • Шер, 1974 год

  • Дженнифер Лопес в платье Versace, 2000 год

  • Эмбер Роуз

  • Блеона Керети

Долгие годы рекордсменкой в этой области считалась Шер: её платья 1974-го, 1979-го, а особенно творение Боба Маки 1988-го года до сих пор входят в списки «самых невероятных нарядов звёзд». Впрочем, уже в 2000 году достойную конкуренцию составила Дженнифер Лопес: предельно декольтированное полупрозрачное платье Versace, надетое на вручение Grammy, заслужило своё место в истории моды. С тех пор почти каждое крупное событие отмечено появлением той или иной знаменитости в «нагом» платье. Среди любительниц раздеться не раздеваясь, оказались и Ким Кардашьян, и Рианна, и Бейонсе, и Эмбер Роуз, и Майли Сайрус. Для некоторых менее известных звёздочек, например, Блеоны Керети или Крисси Тейген, такое платье становится гарантией дополнительного внимания со стороны прессы.

  • Ники Минаж в первом ряду Paris Fashion Week, 2017 год

  • Дженнифер Лопес, 2015 год

  • Ким Кардашьян

  • Мадонна на красной дорожке Met Gala, 2016 год

  • Мадонна на красной дорожке Met Gala, 2016 год

Резкое неодобрение обычно встречают те, кто нарушает две границы сразу. Так Мадонну и её выбор костюма для Met Gala 2016 года, критиковали скорее не за степень открытости, а за несоответствие возрастным стереотипам. Наделало шума и недавнее появление Ники Минаж на парижском модном показе. И дело не столько в демонстрации тела (этим Минаж славилась и ранее), сколько в несоответствии наряда месту и отвлечении внимания от демонстрируемой коллекции. Модные критики и пресса фыркнули и призвали звёзд обнажаться в специально отведённых для этого местах. Впрочем, именно благодаря практически гарантированной бурной реакции, мы увидим ещё очень много голых платьев на любом крупном событии, связанном с модой или шоу-бизнесом.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Всё, что нужно знать о стиле Жаклин Кеннеди

Мэган Виртанен запустила онлайн-проект, посвященный истории моды

Благотворительный Boutique Sale

Best Dressed (20 — 26 июня): Мэган Виртанен, Наталья Пивко, Елена Петрова-Кессарийская

30 лет перестройке: главные символы времени

Лекция «Павловопосадский платок: история и современность»

Aurora Fashion Week Russia в ДЛТ. День 1 — 16 октября

Дневник «Собака.ru» на Aurora Fashion Week (LIVE)