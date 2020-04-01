Национальная палата моды и Фонд моды объявили даты проведения Mercedes-Benz Fashion Week – она пройдет в онлайн-формате 4 и 5 апреля – и огласили список дизайнеров-участников. Среди них есть и петербургские имена – House of Leo, Amplituda, /Selfetude, Valeria Saad и N.Legenda.
5 петербургских дизайнеров проведут онлайн-показы в рамках Mercedes-Benz Fashion Week
Неделя моды пройдет в формате видеопрезентаций, которые дизайнеры подготовили специально для MBFW. Если изначально организаторы планировали делать стримы с закрытых показов в Манеже, то вскоре из-за новых постановлений и роста количества заболевших коронавирусом отказались от этой идеи. Показы пройдут на площадке медиасервиса Megogo, в качестве ведущей выступит модель Алиона Пол, которая специально для онлайн-мероприятия создала капсульную коллекцию цифровых нарядов, сделанных с помощью компьютерной графики и нейросетей.
Петербург на digital-ивенте представят пять дизайнеров: Леонид Алексеев и его House of Leo, недавно представивший сумку Tattooed Billy и открывший новое пространство в городе, Екатерина Охотникова, основавшая в 2018 году марку /Selfetude, которая занимается созданием минималистичной женской одежды, Саша Амплитуда с новой коллекцией одноименного бренда Amplituda, специализирующегося на изготовлении одежды из строительных материалов и поиске новых форм, а также Валерия Саад (Valeria Saad) – участница конкурса «Новые имена в моде-2020» и Николай Легенда (N.Legenda) – один из победителей «Новых имен в моде-2014».
Фото: социальные сети
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