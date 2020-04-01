5 петербургских дизайнеров проведут онлайн-показы в рамках Mercedes-Benz Fashion Week

Неделя моды пройдет в формате видеопрезентаций, которые дизайнеры подготовили специально для MBFW. Если изначально организаторы планировали делать стримы с закрытых показов в Манеже, то вскоре из-за новых постановлений и роста количества заболевших коронавирусом отказались от этой идеи. Показы пройдут на площадке медиасервиса Megogo, в качестве ведущей выступит модель Алиона Пол, которая специально для онлайн-мероприятия создала капсульную коллекцию цифровых нарядов, сделанных с помощью компьютерной графики и нейросетей.