В России карантин и самоизоляция пока выступают как мера социальной ответственности, а не всеобщее требование. Но многие люди, чтобы не подвергать опасности других из-за коронавируса, уже ограничили контакты. Редакция «Собака.ru» составила гид что посмотреть, послушать и чему научиться, если вы не выходите из комнаты и сегодня дома, завтра тоже дома.
Фильмы, книги, лекции, спектакли: чем заняться в карантине из-за коронавируса?
Кино и сериалы
Сразу несколько онлайн-стримингов сделали свой контент бесплатным. На другие можно подписаться за символическую сумму. Так, Premier одним из первых открыл свой контент – сериалы и передачи для развлекательных каналов холдинга «Газпром-медиа» (для этого нужно просто зарегистрироваться). Бесплатный доступ ко всем фильмам и проектам появился и у more.tv. Чтобы его активировать, надо на сайте при регистрации ввести код SIDIMDOMA в личном кабинете. В мобильных приложениях и на Smart TV так сделать не получится, но вы всегда можете привязать платформы и устройства к своему аккаунту. «Кинопоиск» открыл доступ к «КиноПоиск HD» до конца апреля для новых пользователей по промокоду — POKAVSEDOMA. Видеосервис Wink также предоставил возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы — срок акции пока не определен.
На Okko чтобы активировать их подписку, надо написать сообщение чат-боту Okkobro в Telegram или личное сообщение в группу «ВКонтакте» со словом okkobro. Бот даст промокод на бесплатную 14-дневную подписку пакета «Оптимум». За 1 рубль на две недели можно подписаться на тариф «Премиум», в который также входят сериалы сервисов «Амедиатека» и Start. За рубль предлагают 30 дней смотреть свой контент новым пользователям ivi.ru и Megago (оба – по регистрации). Онлайн-кинотеатр tvzavr подарит бесплатную подписку на три месяца новым подписчикам, которые пришлют фото своего больничного листа.
Кроме того, 10 дней бесплатно документальное кино можно смотреть в онлайн-кинотеатр Nonfiction. Не берет денег за просмотр своей фильмотеки и «Мосфильм» – его коллекция загружена на YouTube, но удобнее пользоваться каталогом на сайте киностудии.
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Татьяна Черниговская
Лекции
Одним из первых запустило свободный доступ к своим ресурсам радио Arzamas – мобильное аудиоприложение с лекциями. Промокод КАРАНТИН действует до 15 апреля. Сделала бесплатной свой контент и международная платформа Coursera – правда, только для вузов и студентов, зато до конца июля.
Кроме того, свои онлайн-курсы в свободный доступ выложили СПбГУ (в том числе лекции Черниговской!), ВШЭ, МФТИ. Лекции ученых МГУ есть на сайте teach-in.
По-прежнему без финансовых затрат можно проходить курсы на порталах Stepik, «Универсариум», «Лекториум», «Открытый университет» и «Открытое образование». Программированию учат Ulearn.me, Хекслет, html-academy, образовательные ролики есть у «ПостНауки», а 4brain прокачает ваши soft skills – от мнемотехники до сторителлинга. «Яндекс Практикум» поможет овладеть цифровой профессией – от аналитики данных до тестировщика. Языки с нуля можно изучать на Лингуст. Дизайн – в библиотеке Bang Bang, открывшей доступ до 17 апреля. А про космос и быт астронавтов рассказывают Nasa и Роскосмос.
Книги и чтение
Сервис аудиокниг Storytel открывает доступ на 30 дней ко всей библиотеке аудиосервиса, а также сделает бесплатными свои подкасты на SoundCloud, Apple, «Яндекс Музыке» и Google.
Проект «Литрес: Библиотека», с помощью которого государственные библиотеки могут выдавать электронные и аудиокниги, предоставил доступ к своему каталогу. Правда, для этого нужно быть записанным в библиотеку. Но «Маяковка», например, просит новых читателей просто написать им в сообщения группы. У них же есть и виртуальный читальный зал. Если что-то в электронной коллекции не найдете, сотрудники обещают сканировать специально для вас нужные страницы.
Издательство «Альпина» предоставило доступ к 70 своим электронным книгам (промокод GIFT_STAYHOME). Среди них, например, «Полчаса музыки» Ляли Кандауровой, «Французские правила здорового питания» Анри Жуайо и «Шекспир» Питера Акройда.
«МИФ» будет продавать книги с 19 по 29 марта на своем сайте со скидкой 40%, а издания от «Гаража», Individuum и Popcorn Books бесплатно доступны с 17 марта на сервисе Bookmate.
Театр, опера и балет
Из драматических одним из первых на новые условия прореагировал Александринский театр. Спектакль Жени Беркович «Солнечная линия» по пьесе Ивана Вырыпавева показывали в прямом эфире. А в субботу и воскресенье онлайн будут транслировать премьеру – постановку «Маузер» Терзопулоса. Доступ бесплатный, и увидеть можно только лайв, как в театре. По окончании стрим не будет доступен. В этой же форме пройдет и апрельская премьера «Нана» Андрия Жолдака.
Мариинский театр накануне провел трансляцию Творческой мастерской молодых хореографов в рамках фестиваля балета (запись есть здесь). У петербургской Филармонии имени Шостаковича, кстати, тоже есть архив проведенных стримов. Культурный форум показывает видео со спектаклей Театральной олимпиады-2019, а еще лекции и дискуссии. Студия Context в воскресенье, 22 марта, проведет прямой эфир с Дианой Вишневой. Паблик-ток с примой-балериной будет транслироваться в Instagram. Большой театр также обещает лайвы балетов – например, 29 марта смотрим «Ромео и Джульетту» Прокофьева.
Мобильный художественный театр (подробнее о нем здесь) открыл свои аудиоспектакли для бесплатного прослушивания в период самоизоляции. 7 спектаклей МХТ можно слушать дома, представляя как шагаешь с Кириллом Серебренниковым по Москве или Елизаветой Боярской по улице Рубинштейна в Петербурге.
Метрополитен опера ведет ежедневную серию трансляций архивных записей, в том числе «Трубадура» с Анной Нетребко и Дмитрием Хворостовским. На этой неделе также – «Травиата», «Лючия ди Ламмермур» и «Евгений Онегин». Каждая опера будет доступна по 20 часов.
Ежедневные онлайны есть и у Венской оперы (расписание здесь). Лично мы ждем «Любовный напиток» с Ольгой Перетятько и Дмитрием Корчаком.
Берлинская опера доступ предоставляет по коду BERLINPHIL, но его нужно активировать до 31 марта. Оперы и балеты выложила Баварская опера – что-то есть в записи, другие трансляции идут по расписанию.
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Фото: s_bukley / Shutterstock.com
Музыка и вечеринки
В поддержку своих остающихся дома поклонников музыканты начали давать мини-концерты. Так, лидер Coldplay Крис Мартин сыграл лайв в Instagram с хештегом #TogetherAtHome. Его поддержал Джон Ледженд, также выложивший домашний стрим в IGTV.
20-го марта группа «Би-2» сыграет онлайн-концерт на платформе онлайн-кинотеатра Okko. Музыканты были вынуждены перенести европейские выступления.
Кроме того, стрим с вечеринки в эти выходные обещает устроить петербургский клуб и ресторан Kuznya. А для любителей каверов и качественных аранжировок рекомендуем записи программы Антона Беляева LAB – где еще можно услышать, как ЛСП поет Андрея Губина.
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Кадр из фильма «Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro»
Музеи
Эрмитаж закрыт, но сотрудники музея ведут стримы в Instagram. Также можно побродить по его залам виртуально, посмотреть «Русский ковчег» Сокурова, или недавний фильм-путешествие Аксиньи Гог, снятый на iPhone 11 Pro.
Многие музеи России и мира уже давно перевели свои архивы и коллекции в цифровой формат. Кроме того, побывать онлайн можно в Русском музее, Третьяковской галерее, Лувре, Музей истории искусств в Вене, галерее Уффици, Британском музее, Прадо, Смитсоновском музее, музее Сальвадора Дали, Метрополитен-музее, музеи Ватикана (Сикстинская капелла!) и многих-многих других.
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