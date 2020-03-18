Фильмы, книги, лекции, спектакли: чем заняться в карантине из-за коронавируса?

Кино и сериалы

Сразу несколько онлайн-стримингов сделали свой контент бесплатным. На другие можно подписаться за символическую сумму. Так, Premier одним из первых открыл свой контент – сериалы и передачи для развлекательных каналов холдинга «Газпром-медиа» (для этого нужно просто зарегистрироваться). Бесплатный доступ ко всем фильмам и проектам появился и у more.tv. Чтобы его активировать, надо на сайте при регистрации ввести код SIDIMDOMA в личном кабинете. В мобильных приложениях и на Smart TV так сделать не получится, но вы всегда можете привязать платформы и устройства к своему аккаунту. «Кинопоиск» открыл доступ к «КиноПоиск HD» до конца апреля для новых пользователей по промокоду — POKAVSEDOMA. Видеосервис Wink также предоставил возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы — срок акции пока не определен.

На Okko чтобы активировать их подписку, надо написать сообщение чат-боту Okkobro в Telegram или личное сообщение в группу «ВКонтакте» со словом okkobro. Бот даст промокод на бесплатную 14-дневную подписку пакета «Оптимум». За 1 рубль на две недели можно подписаться на тариф «Премиум», в который также входят сериалы сервисов «Амедиатека» и Start. За рубль предлагают 30 дней смотреть свой контент новым пользователям ivi.ru и Megago (оба – по регистрации). Онлайн-кинотеатр tvzavr подарит бесплатную подписку на три месяца новым подписчикам, которые пришлют фото своего больничного листа.

Кроме того, 10 дней бесплатно документальное кино можно смотреть в онлайн-кинотеатр Nonfiction. Не берет денег за просмотр своей фильмотеки и «Мосфильм» – его коллекция загружена на YouTube, но удобнее пользоваться каталогом на сайте киностудии.