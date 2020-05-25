Театры Петербурга и Иркутска впервые в истории откроют виртуальные обменные гастроли

«С 25 мая по 4 июня наш театр предоставляет свои интернет-платформы для виртуальных гастролей Иркутского областного музыкального театра. В эти же дни на официальных ресурсах иркутского театра будут представлены постановки петербуржцев. Таким образом, соблюдая режим изоляции, но преодолевая при этом тысячи километров, театры познакомят зрителей со своим творчеством», — рассказали в пресс-службе Иркутского областного музыкального театра.

В рамках виртуальных обменных гастролей зрители Иркутска увидят в исполнении артистов Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии комедию «Голливудская дива» на музыку Ральфа Бенацки, мистерию «Белый.Петербург» Георгия Фиртича, оперетту Франца Легара «Граф Люксембург», а также концерты «Легар-гала» в честь 150-летия со дня рождения композитора и «Возвращая к жизни» — памяти артистов Музкомедии, работавших во время блокады Ленинграда.

Иркутский областной музыкальный театр имени Николая Загурского представит мюзикл «Секрет ее молодости» Владимира Баскина, музыкальную драму «Цезарь и Клеопатра» и комедию «Дамский портной» Александра Журбина, музыкально-пластический спектакль «Анна и адмирал. История любви», а также оперу «Две королевы» Антона Светличного.

«Сложившиеся обстоятельства заставляют осваивать новые формы взаимодействия с аудиторией. Здорово, что мы с петербургскими коллегами сумели найти способ поддержать друг друга в такой трудной ситуации», — отметила директор иркутского театра Татьяна Мезенцева.