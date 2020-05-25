25 мая впервые в истории двух театров Петербурга и Иркутска стартуют виртуальные обменные гастроли. Совместный проект запускают Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии и Иркутский областной музыкальный театр имени Николая Загурского. Площадки покажут по пять спектаклей в разных жанрах — от комедии до гала-концертов.
Театры Петербурга и Иркутска впервые в истории откроют виртуальные обменные гастроли
«С 25 мая по 4 июня наш театр предоставляет свои интернет-платформы для виртуальных гастролей Иркутского областного музыкального театра. В эти же дни на официальных ресурсах иркутского театра будут представлены постановки петербуржцев. Таким образом, соблюдая режим изоляции, но преодолевая при этом тысячи километров, театры познакомят зрителей со своим творчеством», — рассказали в пресс-службе Иркутского областного музыкального театра.
В рамках виртуальных обменных гастролей зрители Иркутска увидят в исполнении артистов Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии комедию «Голливудская дива» на музыку Ральфа Бенацки, мистерию «Белый.Петербург» Георгия Фиртича, оперетту Франца Легара «Граф Люксембург», а также концерты «Легар-гала» в честь 150-летия со дня рождения композитора и «Возвращая к жизни» — памяти артистов Музкомедии, работавших во время блокады Ленинграда.
Иркутский областной музыкальный театр имени Николая Загурского представит мюзикл «Секрет ее молодости» Владимира Баскина, музыкальную драму «Цезарь и Клеопатра» и комедию «Дамский портной» Александра Журбина, музыкально-пластический спектакль «Анна и адмирал. История любви», а также оперу «Две королевы» Антона Светличного.
«Сложившиеся обстоятельства заставляют осваивать новые формы взаимодействия с аудиторией. Здорово, что мы с петербургскими коллегами сумели найти способ поддержать друг друга в такой трудной ситуации», — отметила директор иркутского театра Татьяна Мезенцева.
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запустил клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начала работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.
Кроме того, платформа для онлайн-концертов Stay запускает серию выступлений в автомобильном кинотеатре — зрители смогут наблюдать, что происходит в соседних автомобилях и, наконец, сменить обстановку и посетить концерт за пределами своей квартиры. В ожидании полноценного открытия «Манеж» запустил виртуальный тур по выставке «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России». А Минкомсвязи и «Цифровая экономика» собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале.
Одними из первых после ослабления ограничений, введенных в Петербурге в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, могут открыться площадки и комплексы с большей территорией. В Минкульте уже планируют новый театральный сезон — так, зрителей могут рассаживать в залах в шахматном порядке. При этом ограничения на посещение музеев сохранятся и после окончания пандемии коронавируса, считает Михаил Пиотровский. По мнению генерального директора Государственного Эрмитажа, санитарные требования к музеям, открывшимся после перерыва в работе, потребуют кардинально изменить систему приема посетителей.
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