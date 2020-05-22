В комитете по культуре рассказали, когда смогут открыться театры Петербурга

По словам спикера, наиболее вероятная дата открытия театров — конец лета, ближе к сентябрю. Чиновник отметил, что это наиболее вероятная дата, когда будет снижен накал эпидемиологических ограничений.

Сухненко сослался на выступление замминистра культуры Аллы Маниловой, которая ранее также сообщала, что театры в России начнут открываться ближе к сентябрю. Председатель комитета по культуре Смольного также отметил, что, несмотря на ограничения, сегодня все мечтают, чтобы уже в июне артисты смогли начать репетиции.

Ранее сегодня стало известно, что с начала нового сезона в российских театрах, закрытых с 17 марта из-за пандемии коронавируса, планируют рассаживать зрителей в соответствии с мерами безопасности. Так, билеты на показы могут начать продавать по схеме «четный ряд — четные места, нечетный ряд — нечетные места» — и, соответственно, рассаживать таким образом зрителей в шахматном порядке.

Напомним, одними из первых после ослабления ограничений, введенных в Петербурге в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, могут открыться площадки и комплексы с большей территорией. Власти города считают целесообразным пустить петербуржцев, в первую очередь, в Центральный парк культуры и отдыха, зоопарк и Петропавловскую крепость.

17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запустил клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начала работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.

Кроме того, платформа для онлайн-концертов Stay запускает серию выступлений в автомобильном кинотеатре — зрители смогут наблюдать, что происходит в соседних автомобилях и, наконец, сменить обстановку и посетить концерт за пределами своей квартиры. В ожидании полноценного открытия «Манеж» запустил виртуальный тур по выставке «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России». А Минкомсвязи и «Цифровая экономика» собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале.

При этом ограничения на посещение музеев сохранятся и после окончания пандемии коронавируса, считает Михаил Пиотровский. По мнению генерального директора Государственного Эрмитажа, санитарные требования к музеям, открывшимся после перерыва в работе, потребуют кардинально изменить систему приема посетителей.



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