Минкульт планирует рассаживать зрителей в театрах в шахматном порядке

«Одна из мер, которые будут обсуждаться с Роспотребнадзором — так называемый шахматный порядок. Эта практика уже мировая, она рассматривается теперь и в России», — рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова, отметив, что вслед за театрами меры безопасности введут и в музеях. — «Мы вынуждены будем сделать ограничения для каждого посетителя, потому что норма, которая будет какое-то время работать в российских музеях — один человек на 20 квадратных метров».

Для работников гардероба в музеях, по словам Любимовой, могут быть введены возрастные ограничения. «Мы понимаем, что, например, в тех регионах, где климат достаточно суровый и холода приходят рано, возраст гардеробщиков не может превышать 60 лет. А наши сотрудники, работающие в залах, которые будут открыты для посещения, не могут быть старше 65 лет. Поэтому приходится сейчас и эти проблемы решать», — рассказала министр.

В ряде регионов России музеи возобновят работу уже с 1 июня — там проведут полную дезинфекцию помещений, установят прозрачные стекла для защиты сотрудников и нанесут разметку на пол. «Для начала нам нужно полностью продезинфицировать эти помещения. При этом вы понимаете, какая это ответственность, если речь идет о музейных помещениях, где находятся уникальные экспонаты, делать это надо очень тщательно», — пояснила Любимова.

В случае снятия режима самоизоляции театры вновь начнут принимать зрителей позже — в августе. Об открытии кинотеатров пока ведутся переговоры — возможную дату министр культуры РФ Ольга Любимова не назвала.