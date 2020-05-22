С начала нового сезона в российских театрах, закрытых с 17 марта из-за пандемии коронавируса, планируют рассаживать зрителей в соответствии с мерами безопасности. Так, билеты на показы могут начать продавать по схеме «четный ряд — четные места, нечетный ряд — нечетные места» — и, соответственно, рассаживать таким образом зрителей в шахматном порядке.
Минкульт планирует рассаживать зрителей в театрах в шахматном порядке
«Одна из мер, которые будут обсуждаться с Роспотребнадзором — так называемый шахматный порядок. Эта практика уже мировая, она рассматривается теперь и в России», — рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова, отметив, что вслед за театрами меры безопасности введут и в музеях. — «Мы вынуждены будем сделать ограничения для каждого посетителя, потому что норма, которая будет какое-то время работать в российских музеях — один человек на 20 квадратных метров».
Для работников гардероба в музеях, по словам Любимовой, могут быть введены возрастные ограничения. «Мы понимаем, что, например, в тех регионах, где климат достаточно суровый и холода приходят рано, возраст гардеробщиков не может превышать 60 лет. А наши сотрудники, работающие в залах, которые будут открыты для посещения, не могут быть старше 65 лет. Поэтому приходится сейчас и эти проблемы решать», — рассказала министр.
В ряде регионов России музеи возобновят работу уже с 1 июня — там проведут полную дезинфекцию помещений, установят прозрачные стекла для защиты сотрудников и нанесут разметку на пол. «Для начала нам нужно полностью продезинфицировать эти помещения. При этом вы понимаете, какая это ответственность, если речь идет о музейных помещениях, где находятся уникальные экспонаты, делать это надо очень тщательно», — пояснила Любимова.
В случае снятия режима самоизоляции театры вновь начнут принимать зрителей позже — в августе. Об открытии кинотеатров пока ведутся переговоры — возможную дату министр культуры РФ Ольга Любимова не назвала.
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Напомним, одними из первых после ослабления ограничений, введенных в Петербурге в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, могут открыться площадки и комплексы с большей территорией. Власти города считают целесообразным пустить петербуржцев, в первую очередь, в Центральный парк культуры и отдыха, зоопарк и Петропавловскую крепость.
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запустил клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начала работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.
Кроме того, платформа для онлайн-концертов Stay запускает серию выступлений в автомобильном кинотеатре — зрители смогут наблюдать, что происходит в соседних автомобилях и, наконец, сменить обстановку и посетить концерт за пределами своей квартиры. В ожидании полноценного открытия «Манеж» запустил виртуальный тур по выставке «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России». А Минкомсвязи и «Цифровая экономика» собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале.
При этом ограничения на посещение музеев сохранятся и после окончания пандемии коронавируса, считает Михаил Пиотровский. По мнению генерального директора Государственного Эрмитажа, санитарные требования к музеям, открывшимся после перерыва в работе, потребуют кардинально изменить систему приема посетителей.
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