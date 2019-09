Изабель Юппер: «Быть женщиной означает быть сильной»

Вы сказали, что театр больше эмоционально вовлекает, так как на вас смотрят множество людей. В недавней постановке Роберта Уилсона «Mary said what she said» в начале спектакля ситуация обратная: вы видите всех зрителей, а они лишь ваш силуэт.

Мне очень нравится это начало! Да, это устроено так: я вижу каждого, а люди не знают лицом я стою или спиной, так как свет направлен на зал. Иногда я наблюдая даже слишком много – особенно, когда идентифицирую своих друзей или знакомых. Атмосферу я изучаю первые полчаса, а потом начинаю медленно-медленно двигаться. Зрители при этом не понимают, есть ли движение на самом деле или им кажется. Мне очень нравится играть с этой иллюзией. Это просто гениально! Мне кажется, Уилсон и правда настоящий театральный революционер.

Не могу не задать вам стандартный гастрольный вопрос. Это же не первая ваша поездка в Петербург – планируете ли что-то успеть посмотреть? Может, Эрмитаж?

Мне бы очень хотелось! Я несколько раз была в Эрмитаже, даже как-то провела отпуск в Петербурге, но буду вынуждена сразу после спектакля улететь в Торонто представлять картину «Фрэнки» Айра Сакса. Надеюсь, в следующий раз у меня будет больше времени.