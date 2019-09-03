Изабель Юппер: «Быть женщиной означает быть сильной»

Изабель Юппер безупречна не только в кино, но и на театральной сцене. Во Франции она играла в постановках Роберта Уилсона и Яна Фабра, а в Петербург и Москву актриса привезла моноспекталь «Любовник» – адаптацию культового романа Маргерит Дюрас. Редакция «Собака.ru» узнала мнение музы Верховена и Ханеке о том, должен ли актер всегда подчиняться режиссеру и победили ли женщины в борьбе за равные права.

Фото: Питер Линдберг

8 и 9 сентября в Москве, а 10 сентября в театре «Балтийский дом» в Петербурге вы покажете моноспектакль «Любовник». Что это за постановка? Спектакль «Любовник» основан на знаменитом романе Маргерит Дюрас, получившем Гонкуровскую премию. Его, кстати, в 1992-м экранизировал Жан-Жак Анно. Это отчасти биографическая история любви очень юной девушки и богатого китайского мужчины, который намного старше ее. Дюрас – действительно замечательная писательница, она прекрасно передает человеческую (особенно, женскую) природу, борьбу, а также интимно-сокровенную сторону чувств. Она очень точно описывает девичий опыт – как героиня познает, что такое любовь, страсть и желание. У нее получается универсальная, но при этом невероятно личная история. Главная героиня «Любовника» осознает, каково быть женщиной, но роман при всей его откровенности был издан в 1984 году. А сейчас что это означает? Сейчас быть женщиной – это быть сильной и бороться, чтобы равенство с мужчинами во всех сферах стало очевидным и естественным. И многие замечательные люди сражаются за это. Ведь еще так много стран в мире, где с женщинами ужасно обращаются. Я сейчас говорю не только о кинематографе, к которому, конечно, это все тоже относится. В сложных экономических ситуациях, в случае войн женщины – первые жертвы.

Но вот в фильме «Она» Верхувена, где вы блестяще сыграли, режиссер среди прочего иронизирует над тем, что мы живем в мире победившего феминизма. Женщины уже управляют миром? О, пока нет! Не думаю, что это так. До сих пор во множестве вопросов женщины ущемлены – например, получают меньше, чем мужчины, выполняя ту же работу. Есть множество областей, в которых предстоит что-то сделать. Мы по-прежнему живем в мужском мире. Иначе нам не нужно было бы столько бороться, чтобы улучшить ситуацию. Кстати, еще про картину «Она» – Пол Верхувен после съемок сказал, что вы абсолютно бесстрашная актриса. Артисты в Европе и Франции более свободны, чем, скажем, в США? Да, знаю, что существует такое мнение. Но на самом деле это сложный вопрос. Возможно, во Франции и Европе мы меньше боимся участвовать в неоднозначных проектах. Хотя иногда эта двусмысленность может быть опасной, потому что ты никогда не знаешь, какой окажется реакция людей. Мне нравится сбивать зрителей с толку, заставлять их размышлять. Возможно, это относится и ко многим актрисам во Франции, но обобщать я бы все же не стала.

Сейчас во всем мире время расцвета стриминг-сервисов. Насколько знаю, у вашей семьи есть два кинотеатра в Париже. Как вам кажется, не перестанут ли люди ходить в кино, если практически все можно увидеть дома? Надо быть слепцом, чтобы отрицать, что времена изменились. Но в наших кинотеатрах мы показываем классические картины. К тому же множество людей по-прежнему хотят видеть фильмы на большом экране. Я не настроена пессимистично, несмотря на появления новых медиа. Мир же не может перестать развиваться! При этом возникновение кино не отменило того, что люди ходят в театр, и он все также популярен. Думаю, что на веку моих детей этот бизнес будет на плаву. Вы работали с Шабролем, Озоном, Ханеке, опять же Верхувеном. А как вам кажется, должен ли актер подчиняться режиссеру или может советовать, как что-то сделать лучше? Мне кажется подчиняться и служить – не совсем верное слово. Это же не армия! В этом гораздо больше поэзии, интуитивного. Но если говорить, кто во главе пирамиды, то, конечно, режиссер. Фильм его и ничей больше. Во время съемочного процесса вам может даже нравиться эта власть, что режиссер знает, к чему это все идет и какой должен быть результат. Но речь все-таки не о приказах, что я исполняю. Я чувствую себя свободной. Создавать постановки, фильмы – это коллективный акт. Все – от актеров до технического персонала – важны в равной степени. Так что это маленькая республика. И, надеюсь, демократическая, а не авторитарная. (Улыбается).

Изабель Юппер на Венецианском фестивале в 2019 году

Подбираете ли вы через одежду и какие-то детали (например, красную помаду) ключ к героиням, которых играете? Да, мне нравится что-то искать своим персонажам. Ведь одежда – это часть социального языка: то, что вы хотите сообщить миру. Конечно, есть костюмеры, но я люблю советоваться – например, высокие каблуки или кеды носит моя героиня. Это также коррелирует и с языком тела, который я выбираю для того или иного характера. А что вписывается в стиль такой героини, как актриса Изабель Юппер? Мне сложно описать собственный стиль. В том числе поэтому мне нравится быть актрисой – это возможность примерить на себя и разные образы в одежде. Про некоторых людей можно сказать: она ходит в черном или всегда в юбках. Про меня, наверное, нельзя.

Я безразлична к тому, что обо мне скажут или подумают

Вы бесстрашная актриса, а как человек боитесь чего-то? И да, и нет. Пожалуй, мне не страшны многие вещи, которые пугают других. Например, я безразлична к тому, что обо мне скажут или подумают. Как-то вы сказали, что актерство – это просто для вас. Что вы имели в виду? Я имела в виду то, что сказала. (Улыбается). На самом деле мне не нравится представлять актерскую профессию как нечто невероятно сложное, говорить о трудностях. Конечно, это не просто, но как и все в этом мире в какой-то мере. Вообще, в театре, наверное, мне чуть сложнее – он опаснее, больше вовлекает эмоционально, когда множество людей смотрят на тебя. В фильмах же самое непростое – понять, что ты хочешь в этом участвовать и как именно будет устроен твой персонаж. Как только я это знаю, все становится абсолютно естественным для меня. Это не крутая гора, на которую нужно взбираться, а прекрасная равнина. Если в театре сложнее, вы его больше любите, чем кино? Мне нравится и то, и то. Это больше про экстраординарную связь, которая у тебя есть с режиссером. Но когда ты произносишь монологи на сцене, то создаешь миры – просто через несколько слов. Это как когда читаешь книги – а я все время читаю – в голове рождаются образы, персонажи, вселенные.