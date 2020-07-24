Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется только в 2021 году

Как рассказал «Интерфаксу» источник в правительстве России, массовое применение российской вакцины от коронавируса станет возможным лишь в начале 2021 года — ориентировочно в январе-феврале. Сроки обусловлены необходимостью окончательно убедиться в эффективности и безопасности вакцины. Процесс займет еще 5-6 месяцев — и только после этого препарат можно будет запускать в массовый оборот.

Первыми вакцину получат учителя, врачи и другие люди из групп риска, а также более 1,5 тысяч добровольцев. Госпитализировать их не будут, получившие препарат будут наблюдаться врачами на дому.

Наиболее перспективными отечественными препаратами для вакцинации, разработанными в России, в правительстве считают разработки Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. «По оптимистичному сценарию, эта вакцина будет зарегистрирована в начале августа, однако применяться она будет избирательно», — отметили в правительстве.

Напомним, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян от новой коронавирусной инфекции может начаться уже в начале осени. Перед этим вакцина должна пройти процедуру регистрации, которая запланирована на 2-4 августа.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 800 тысяч, в мире — 15 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открылись музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.