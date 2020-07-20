Акцию «Бессмертный полк» официально перенесли на 2021 год

«Как бы нам не хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год. Я до последнего консультировался со специалистами, с учеными, свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь. Весь смысл мероприятия подобного рода заключается в том, чтобы российский народ продемонстрировал единство перед лицом памяти наших отцов, дедов», — приводит ТАСС слова президента.

Напомним, Парад Победы, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, прошел 24 июня. В этот же день было предложено провести офлайн-шествие «Бессмертного полка» — однако он так и не состоялся из-за сложной эпидемической ситуации в стране. Акция прошла 9 мая в виртуальном формате. Шествие транслировалось по телеканалам, на медиа-экранах и различных интернет-площадках.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 770 тысяч, в мире — 14 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открылись музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.