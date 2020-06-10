Россия приостановила международное авиасообщение 27 марта — тогда запретили все полеты за рубеж, кроме эвакуационных. С 30 марта закрылись сухопутные и речные границы. Покинуть Россию могли лишь отдельные категории граждан — дипломаты, сотрудники официальных представительств России при международных организациях, жители Калининградской области, а также те, кто направляется на похороны близкого родственника.

Несмотря на это, исходя из зарубежной статистики авиаперелетов, в апреле 2020 года тысячи россиян побывали за границей. Наибольшее число приездов зафиксировано в Южной Корее — согласно данным Национальной туристической организации Кореи, там побывали 1 223 россиянина — более 1 тысячи из них были членами морских экипажей. 128 человек из общего числа приезжих посетили Корею с туристическими целями, 4 — с деловыми, один человек — с официальной.

В Турции в апреле 2020 года побывали 922 россиянина — их цели поездки не уточняются. В Болгарию за этот период въехали 635 граждан России — у большинства, согласно данным Национального статистического института республики, цель поездки не является ни туристической, ни служебной, ни деловой. В Сербию в апреле приехали 190 россиян, в США — 136, в Индонезию — 129, в Финляндию — 122. Границу Гонконга пересекли 8 россиян, Сингапура — 7, а на Тайвань прибыл один человек.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 470 тысяч, в мире — 7 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.