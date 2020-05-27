Статистика дня: число безработных в России в апреле выросло на 23%

По сравнению с мартом 2020 года прирост составил 23,4% — 815 тысяч человек. В годовом выражении безработица в России выросла на 21%, следует из данных Росстата. Официально безработными зарегистрированы 1,3 миллиона человек — из них 1,1 миллиона получали пособие.

Рост числа безработных россиян предрекал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, официально зарегистрированных безработных россиян продолжится в мае и июне, всего в России прогнозируется до 2,5 миллионов, а общее число безработных, согласно методике расчета МОТ, может достичь 5,3 миллионов человек.

«Мы действительно в разных сценариях рассматривали разные ситуации. С учетом тех прогнозных данных, которые мы на сегодняшний день видим, на протяжении мая-июня будет расти количество безработных. Пока мы движемся по такому сценарию: 5,2-5,3 миллиона безработных по методике МОТ и 2,5 миллиона зарегистрированных безработных», — сказал Котяков.

Напомним, до конца 2020 года безработные в России смогут встать на учет биржи труда дистанционно. «Одно из поручений президента касается дистанционной регистрации на бирже труда. Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн режиме», — сказал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

8 апреля президент России Владимир Путин вновь выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Главное заявление касалось дополнительных выплат медицинским сотрудникам и мер по поддержке бизнеса в период пандемии. Тем гражданам, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, также пообещали выплаты пособия по безработице в размере МРОТ — 12 тысяч 130 рублей.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 360 тысяч, в мире — 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.