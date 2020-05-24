С начала расследования обстоятельств заражения медиков и до выплаты им единовременной страховой выплаты должно проходить не более 4 дней. Это следует из сообщения Министерства здравоохранения РФ, опубликованного 24 мая, пишет «Фонтанка».
Минздрав уточнил сроки выплат медицинским сотрудникам, заболевшим коронавирусом
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Фото: Shutterstock
Организация, которая диагностировала у медицинского сотрудника COVID-19, обязана оперативно сообщить об этом Фонду соцстрахования и руководству учреждения, где медик работает. Помимо этого, работодатель должен создать врачебную комиссию по расследованию обстоятельств инфицирования. Работа комиссии не может превышать 24 часа.
«По результатам расследования в ФСС направляется справка, на основании которой готовятся документы для осуществления единовременной страховой выплаты работнику, и в срок не позднее следующего дня со дня получения справки ФСС осуществляется выплата. Таким образом, расследование страхового случая и осуществление единовременных страховых выплат планируется осуществлять в срок, не превышающий четырех дней», — уточняется на сайте Минздрава.
Если же медики временно нетрудоспособны из-за осложнений от заболевания COVID-19, они должны получить страховую выплату в размере 68 811 рублей. В число «страховых» осложнений входят острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусные пневмонии и другие.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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