Путин призвал Минздрав быть готовыми ко второй волне COVID-19 осенью

«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы пока в значительной степени живем, нам нужно думать и том, о чем говорят специалисты, что может быть еще и другая волна, которая возможна осенью, в конце октября - в ноябре», — отметил он.

Президент также отметил важность восстановления работы медицинских учреждений в полном объеме после окончания пандемии коронавируса и наращивания тестирования населения на COVID-19.

Сегодня, 22 мая, стало известно, что в России уже успешно проведены испытания вакцины от коронавиурса на людях. Но неофициально — подопытными стали добровольцы из числа сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ.

Напомним, 59% россиян заинтересованы в прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции, каждый четвертый (26%) опрошенный уверен в том, что сделает такую прививку. Такую статистику приводит ВЦИОМ. При этом треть жителей страны (35%) не собираются быть привитыми. А в больницах Петербурга начались клинические испытания левилимаба, который применяется для лечения одного из последствий коронавирусной инфекции — цитокинового шторма.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.