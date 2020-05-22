В России успешно провели испытания вакцины от коронавируса на людях. Но неофициально

Все участники неофициальной вакцинации в порядке — как сообщил ТАСС директор исследовательского центра Александр Гинцбург, все они «здоровы, радостны, выполняют в полной мере свои обязанности как на работе, так и дома, я надеюсь». Однако об успешности эксперимента можно будет говорить после того, как НИИ получит официальное разрешение на испытания.

«Эксперимент успешным мы будем считать, когда мы получим разрешение на официальные испытания Минздрава и их проведем. А пока что, соответственно, мы себе доказали, что та продукция, которую мы предлагаем для страны, мы гарантируем, что она будет успешной», — добавил директор НИИ.

Сейчас разработка вакцины в центре Гамалеи идет по плану — предположительно, к концу лета она будет зарегистрирована. Несмотря на это, по мнению Гинцбурга, одновременной вакцинации всего населения России ожидать не стоит — процесс может растянуться на полгода. «Все равно одномоментно всю страну не привьешь, не провакцинируешь, поэтому этот процесс затянется на определенное время - может быть, на полгода, может, быстрее удастся все это организовать», — считает он.

Первыми привить от новой коронавирусной инфекции стоит тех россиян, кто находится в самых уязвимых группах населения — врачей, особенно тех, кто работает с инфицированными пациентами, а также пожилых людей. «Самые уязвимые у нас - это врачи, которые работают с больными в больницах, начиная от Коммунарки, 52-й, Склифа. И по всей стране — в Дагестане много, как мы с вами видим, заболевших врачей, в Северной Осетии. С врачебного сообщества я бы, конечно, начал, ну и потом пожилые», — отметил Гинцбург.

Напомним, 59% россиян заинтересованы в прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции, каждый четвертый (26%) опрошенный уверен в том, что сделает такую прививку. Такую статистику приводит ВЦИОМ. При этом треть жителей страны (35%) не собираются быть привитыми. А в больницах Петербурга начались клинические испытания левилимаба, который применяется для лечения одного из последствий коронавирусной инфекции — цитокинового шторма.