«Вторые 90-е»: эксперты назвали несколько сценариев развития пандемии коронавируса в России

Всего эксперты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group описали четыре сценария развития пандемии коронавируса в России, пишет РБК.

Первый — «тяни-толкай»:

Данный сценарий будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости коронавирусом в России ровно до того момента, пока не появится вакцина от новой инфекции. Карантины могут тянуться в стране целой чередой вплоть до 2021 года.

Второй — «отскок»:

Распространение коронавируса в России удастся остановить, и кризис, начавшийся в стране на фоне введения ограничительных мер, ограничится первой волной. В таком случае ВВП потеряет от 4 до 6%.

Третий — «критический спад»:

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затянется — промышленное производство остановится, и тогда наступит масштабный кризис ликвидности в экономике России. В таком случае ВВП потеряет от 10 до 15%.

Четвертый — «вторые 90-е»:

По мнению экспертов Boston Consulting Group, такой сценарий маловероятен — предпосылок для него они не видят — но все-таки возможен. При нем Россию ожидает многолетняя регрессия на фоне упадка мировой экономики.

Всплески заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России возможны до конца 2021 года, так как вакцину от COVID-19 выпустят не раньше конца 2020-го, считают эксперты. Основным последствием такого сценария станет волна банкротств в малом и среднем бизнесе — потому что правительство будет вынуждено то открывать, то закрывать экономику в зависимости от уровня заболеваемости.

«Пандемия быстро не отступит. Мы должны учиться жить и работать в режиме «тяни-толкай», с медленным включением и вероятностью местных выключений в следующие год-полтора», — отмечает управляющий директор и партнер Boston Consulting Group Сергей Перапечка.

Основные рекомендации аналитиков властям следующие:

После окончания карантина нужно продолжать расширять мощности медицинских учреждений;

Нужно сделать карантин более предсказуемым и коротким, а во время его проведения предпринимать решительные меры поддержки экономики.