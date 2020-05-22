Эксперты описали несколько сценариев развития пандемии коронавиурса в России, один из которых — режим колебаний, когда экономика будет то закрываться на карантин, то открываться. По мнению аналитиков, такая ситуация будет продолжаться до появления вакцины от COVID-19.
«Вторые 90-е»: эксперты назвали несколько сценариев развития пандемии коронавируса в России
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Sergey Bezgodov / Shutterstock.com
Всего эксперты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group описали четыре сценария развития пандемии коронавируса в России, пишет РБК.
Первый — «тяни-толкай»:
Данный сценарий будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости коронавирусом в России ровно до того момента, пока не появится вакцина от новой инфекции. Карантины могут тянуться в стране целой чередой вплоть до 2021 года.
Второй — «отскок»:
Распространение коронавируса в России удастся остановить, и кризис, начавшийся в стране на фоне введения ограничительных мер, ограничится первой волной. В таком случае ВВП потеряет от 4 до 6%.
Третий — «критический спад»:
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затянется — промышленное производство остановится, и тогда наступит масштабный кризис ликвидности в экономике России. В таком случае ВВП потеряет от 10 до 15%.
Четвертый — «вторые 90-е»:
По мнению экспертов Boston Consulting Group, такой сценарий маловероятен — предпосылок для него они не видят — но все-таки возможен. При нем Россию ожидает многолетняя регрессия на фоне упадка мировой экономики.
Всплески заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России возможны до конца 2021 года, так как вакцину от COVID-19 выпустят не раньше конца 2020-го, считают эксперты. Основным последствием такого сценария станет волна банкротств в малом и среднем бизнесе — потому что правительство будет вынуждено то открывать, то закрывать экономику в зависимости от уровня заболеваемости.
«Пандемия быстро не отступит. Мы должны учиться жить и работать в режиме «тяни-толкай», с медленным включением и вероятностью местных выключений в следующие год-полтора», — отмечает управляющий директор и партнер Boston Consulting Group Сергей Перапечка.
Основные рекомендации аналитиков властям следующие:
После окончания карантина нужно продолжать расширять мощности медицинских учреждений;
Нужно сделать карантин более предсказуемым и коротким, а во время его проведения предпринимать решительные меры поддержки экономики.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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