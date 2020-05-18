За две с лишним недели 98-летней петербурженке удалось собрать 3,5 миллиона рублей — более половины средств уже отправлены семьям погибших врачей из разных городов России. Однако собранных средств не хватает, чтобы помочь всем, кому необходимо — врачи продолжают погибать. «Я прошла войну и знаю, что в бою своих не бросают. Вирус пытается нас разъединить, но нам нужно быть вместе и помогать друг другу», — говорит Зинаида Корнева в видеообращении.

Напомним, Зинаида Корнева выступила с предложением помочь врачам, пострадавшим от Covid-19, вслед за британским ветераном Томом Муром, который пообещал 100 раз обойти на ходунках свой сад в обмен на пожертвования врачам. «Я хочу от имени наших российских ветеранов объявить сбор средств для наших российских врачей, которые сами заразились коронавирусом. Том, я не обещаю, как вы, обойти сто раз вокруг своего сада, потому что я уже давно не выхожу из дома. Но обещаю до 9 мая каждый день рассказывать истории о войне из своей жизни», – сказала она.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.