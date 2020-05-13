По словам Покраса, идея создать плакат, который напоминал бы о необходимости оставаться дома — необходимость в «одновременно стильном и народном графическом высказывании». «Последние месяцы я много слежу за ситуацией с ковидом и вижу, что нет одновременно стильного и народного графического высказывания — плаката, который не стыдно распечатать и повесить в офисе, наклеить на улице или поставить на заставку ваших экранов. Поэтому я взял самые важные смыслы — мойте руки, оставайтесь дома, соблюдайте самоизоляцию и берегите близких, и сделал для нас всех авторский плакат», — поделился каллиграф.

Использовать плакат «Мой руки, будь дома, ок?» может каждый желающий — скачать по ссылке можно не только готовый вариант, но и исходный файл «для экспериментов». «Это некоммерческая затея — поэтому для всех я выкладываю как файлы для печати, так и исходный файл для ваших экспериментов — ставьте свой арт, меняйте верстку или цвета, печатайте, делитесь с друзьями. Считаю, сейчас самое время объединиться и донести это до улиц, диджитала и окружающих», — добавил художник.