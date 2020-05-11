Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России наблюдается тенденция к снижению темпов прироста количества заболевших COVID-19. По ее словам, на сегодняшний день этот показатель составляет 5,6%, при этом в ряде регионов темпы еще высоки, а доля граждан без симптомов коронавируса среди заболевших в РФ превысила 46%.
Голикова рассказала о снижении темпов прироста числа заболевших коронавирусом
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Фото: Shutterstock
«Вступив в процесс во второй половине марта, а процесс этот начался с завоза инфекции с территории европейских стран, в России сейчас фиксируется тенденция к снижению темпов прироста. Это снижение составило 4,9 раза за прошедший период», - заявила она на совещании с Владимиром Путиным.
При этом Голикова отметила, что снятие ограничений из-за коронавируса нужно принимать с учетом того, что вирус может вернуться. «Безусловно, каждый субъект РФ, так, как вы и сказали, по согласованию с главными санитарными врачами субъектов, будет принимать свои решения, но еще раз хочу подчеркнуть, что ослабление ограничительных мер должно приниматься очень осторожно с оглядкой на то, что инфекция может вернуться», - добавила она.
Кроме того, она попросила обратить внимание на то, что соблюдение определенных ограничений, соблюдение требований санитарно-эпистемологических мероприятий и санитарных врачей субъектов РФ станут абсолютным залогом того, что скорость выхода из этих ограничений мы сможем совместно приблизить.
Голикова также высказала предположение, что 11 регионов России могли бы уже выйти не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер. А еще 22 региона, при условии обеспечения уровня коечного фонда и увеличения числа тестирований, могли бы приступить к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 млн человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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