Владимир Путин вновь выступил с обращением к россиянам. Главное

Президент России рассказал о мерах поддержки граждан во время эпидемии коронавируса:

1. Вдвое увеличить пособие по уходу за ребенком — до 6700 рублей, выплачивать по 5000 рублей на одного ребенка в семьях с детьми до трех лет. Выплачивать начнут в мае-июне. Также с 1 июня семьи, имеющие детей с 3 до 15 лет включительно, могут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. С 12 мая уже можно оформить соответствующее заявление.

2. С 1 июня запустить кредитную программу поддержки занятости. Путин поручил кабмину подготовить программу комплексных действий по стабилизации рынка труда. Президент добавил, что кредиты на сохранение рабочих мест можно будет не возвращать, если заемщик сохранит занятость.



3. Вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год. Президент также предложил предоставить всем самозанятым сумму, равную 1 МРОТ.

4. Работникам социальных учреждений будут платить больше. Врачам по 40 тысяч рублей за две недели, а если они работают с коронавирусом, — 60 тысяч.

5. Полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.



Президент РФ Владимир Путин призвал оказать прямую помощь гражданам, пострадавшим из-за ограничительных мер в борьбе с коронавирусом. «Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режима ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам», - подчеркнул он.