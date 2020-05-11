В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с эпидемией коронавируса в стране. Глава государства заявил, что с 12 мая режим нерабочих дней заканчивается, однако борьба с коронавирусом продолжается.
Владимир Путин вновь выступил с обращением к россиянам. Главное
Президент России отметил, что в настоящее время российские врачи знают о болезни гораздо больше, чем в начале эпидемии, ведь за это время накопился собственный и зарубежный опыт. Путин добавил, что благодаря заранее принятым мерам удалось сохранить тысячи жизней. Кроме того, увеличились масштабы тестирования: в марте начинали с 2 500 тестов в день, сейчас же ежедневно проводят 170 тыс. К середине мая в России планируют увеличить число тестирований на коронавирус до 300 тыс.
Начиная со вторника, 12 мая, период нерабочих дней завершается, однако продолжается борьба с эпидемией. Президент подчеркнул, что выход из ограничительных мер быстрым не будет. «У этого периода есть принципиальная особенность: прежде всего такой выход не может быть одномоментным, нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом», – сказал Путин. На всех этапах необходимо строго соблюдать общие санитарные требования и всех условий. При этом каждый регион будет самостоятельно решать, когда и как ему снимать ограничения, поскольку везде ситуация развивается индивидуально.
Президент уточнил, что любые массовые мероприятия сейчас исключаются.
Также санитарные правила должны соблюдаться на предприятиях, в магазинах, транспорте и в сферах услуг. «Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями», – отметил президент.
Президент России рассказал о мерах поддержки граждан во время эпидемии коронавируса:
1. Вдвое увеличить пособие по уходу за ребенком — до 6700 рублей, выплачивать по 5000 рублей на одного ребенка в семьях с детьми до трех лет. Выплачивать начнут в мае-июне. Также с 1 июня семьи, имеющие детей с 3 до 15 лет включительно, могут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. С 12 мая уже можно оформить соответствующее заявление.
2. С 1 июня запустить кредитную программу поддержки занятости. Путин поручил кабмину подготовить программу комплексных действий по стабилизации рынка труда. Президент добавил, что кредиты на сохранение рабочих мест можно будет не возвращать, если заемщик сохранит занятость.
3. Вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год. Президент также предложил предоставить всем самозанятым сумму, равную 1 МРОТ.
4. Работникам социальных учреждений будут платить больше. Врачам по 40 тысяч рублей за две недели, а если они работают с коронавирусом, — 60 тысяч.
5. Полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
Президент РФ Владимир Путин призвал оказать прямую помощь гражданам, пострадавшим из-за ограничительных мер в борьбе с коронавирусом. «Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режима ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам», - подчеркнул он.
Путин также отдельно обратился к старшему поколению. «Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке с детьми, внуками, но нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, а вопрос жизни. Мы делаем все возможное, чтобы оградить вас от вируса», – сказал он. Для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 млн человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.