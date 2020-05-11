Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений по итогам совещания с руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению COVID-19, прошедшего 28 апреля 2020 года. Соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля.
Путин поручил правительству представить план по восстановлению экономики к 1 июня
К 20 мая правительству РФ поручили установить порядок льготного исчисления стажа работы медицинских сотрудников за период их работы с больными новой коронавирусной инфекцией. К этому же числу Путин поручил представить предложения по возведению мобильных госпиталей и лабораторий на территориях проведения масштабных строек и в отдаленной местности для предотвращения распространения коронавируса.
До 25 мая правительство должно решить вопрос о выделении средств на стимулирующие выплаты соцработникам, участвующим в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также глава государства поручил правительству до 15 мая разработать меры поддержки социально ориентированных НКО с учетом действующих ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.
К 1 июня правительство России должно представить общенациональный план действий по восстановлению экономики, разработанный совместно с региональными властями и представителями бизнес-сообществ. «Правительству Российской Федерации разработать совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. Срок - 1 июня 2020 года», – говорится в документе.
Путин также поручил Минздраву и Росздравнадзору проконтролировать оказание медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми и онкологическими. Кроме того, Минздраву и Роспотребнадзору поручено скорректировать реализуемые меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Также Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину ежемесячно должны представлять доклад о рекомендованных шагах по снятию ограничений, которые были введены в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 млн человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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