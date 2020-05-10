С 12 мая в Петербурге ношение масок и перчаток становится обязательным в общественных местах. За нарушение масочного режима предусмотрен штраф 4 тыс.рублей, сообщает комитет комитет по вопросам законности и правопорядка.
За нарушение масочного режима петербуржцам грозит штраф в 4 тысячи рублей
Отмечается, что можно использовать гигиенические, в том числе медицинские, маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания, а также перчатки. «Особое внимание к средствам индивидуальной защиты в магазинах, в общественном транспорте, в такси, а также на улице»,– уточнили в комитете. Наказывать нарушителей будут по статье о неисполнении требований правительства города при режиме повышенной готовности (ст. 8.6.1 КоАП РФ).
Чиновники также пояснили, что данные ограничительные меры связаны с тем, что в Петербурге с опасностью увеличения темпов распространения COVID-19. Кроме того, за майские праздники уровень самоизоляции упал.
Напомним, в Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса до конца мая. Как рассказала администрация города, это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Санкт-Петербурга. Количество заразившихся растет, и власти города считают, что одна из причин этого – низкий уровень самоизоляции, который упал до 2,1 в последние дни.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 млн человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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