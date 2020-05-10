На первом этапе снятия ограничительных мер по коронавирусу откроются небольшие магазины одежды и обуви, где будет соблюдаться социальная дистанция между людьми. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова порталу стопкоронавирус.рф, пишет ТАСС.
Стало известно, когда заработают небольшие магазины одежды и обуви
Как уточнила Руженцова, при этом площадь торгового зала не должна превышать 400 кв. м. Помимо этого, вновь заработают салоны красоты, ателье, предприятия, оказывающие бытовые услуги, и непродовольственные магазины. На втором этапе начнут открываться детские сады, однако школы и вузы – на третьем. На последнем этапе также россияне смогут посещать театры, музеи, бассейны и спортзалы. Руженцова также добавила, что летние гастроли артистов вероятнее всего будут.
Напомним, ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений. В документе говорится о том, что снятие ограничений по коронавирусу в России будет проводиться в три этапа: сначала разрешат заниматься физкультурой и спортом на улице, а также можно будет гулять, соблюдая при этом социальную дистанцию. Кроме того, заработают «небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг». При этом россияне должны носить маску и соблюдать социальное дистанцирование на всех этапах снятия ограничений по коронавирусу.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 млн человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.