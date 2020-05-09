Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений

В документе говорится о том, что снятие ограничений по коронавирусу в России будет проводиться в три этапа: сначала разрешат заниматься физкультурой и спортом на улице, а также можно будет гулять, соблюдая при этом социальную дистанцию. Кроме того, заработают «небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг».

На втором этапе откроются предприятия торговли большей площади и отдельные образовательные организации. На третьем этапе возобновят работу предприятия торговли и сферы услуг, а также предприятия общественного питания, образовательные учреждения, гостиницы. Россияне также смогут гулять в парках и скверах.