Россияне должны носить маску и соблюдать социальное дистанцирование на всех этапах снятия ограничений по коронавирусу. Соответствующие рекомендации для регионов появились на сайте Роспотребнадзора 8 мая.
Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений
В документе говорится о том, что снятие ограничений по коронавирусу в России будет проводиться в три этапа: сначала разрешат заниматься физкультурой и спортом на улице, а также можно будет гулять, соблюдая при этом социальную дистанцию. Кроме того, заработают «небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг».
На втором этапе откроются предприятия торговли большей площади и отдельные образовательные организации. На третьем этапе возобновят работу предприятия торговли и сферы услуг, а также предприятия общественного питания, образовательные учреждения, гостиницы. Россияне также смогут гулять в парках и скверах.
При этом на всех перечисленных этапах будет обязательным использование масок – «в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу». До полного снятия ограничительных мер люди старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями, в первую очередь с сердечно-сосудистыми, а также с болезнями органов дыхания и сахарным диабетом, должны соблюдать режим самоизоляции, отмечают в Роспотребнадзоре. В ведомстве также призвали по возможности продолжать работу в удаленном режиме, «если это не нарушает функционирование учреждения».
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что россиянам не следует отказываться от правил безопасности и поведения, которые действуют во время пандемии коронавируса. «Никуда мы от этого вируса уже не денемся. Мы должны изменить <…> правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он "устал" и уходит», — отметила она.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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