Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что росиянам не следует отказывать от правил безопасности и поведения, которые действуют во время пандемии коронавируса.
Глава Роспотребнадзора призвала соблюдать ограничения по COVID-19 пока вирус не «устанет и уйдет» (или до появления вакцины)
«Никуда мы от этого вируса уже не денемся. Мы должны изменить <…> правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он "устал" и уходит», — отметила она.
Попова также сообщила, что период пандемии люди в самых разных странах вынуждены выстраивать жизненные и рабочие процессы по-новому. Для властей же главной целью сейчас стала разработка методических рекомендаций для различных отраслей с учетом сильных перемен в эпидемиологической ситуации.
Напомним, 28 апреля президент России Владимир Путин провел очередное совещание с главами регионов, в рамках которой обсуждалась ситуация с распространением коронавируса. По заявлению главы страны, одномоментное снятие ограничительных мер недопустимо. Правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета поручено подготовить рекомендации — критерии параметры последовательных шахов поэтапного выхода начиная с 12 мая из режимов ограничений.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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