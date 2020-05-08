Глава Роспотребнадзора призвала соблюдать ограничения по COVID-19 пока вирус не «устанет и уйдет» (или до появления вакцины)

«Никуда мы от этого вируса уже не денемся. Мы должны изменить <…> правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он "устал" и уходит», — отметила она.

Попова также сообщила, что период пандемии люди в самых разных странах вынуждены выстраивать жизненные и рабочие процессы по-новому. Для властей же главной целью сейчас стала разработка методических рекомендаций для различных отраслей с учетом сильных перемен в эпидемиологической ситуации.

Напомним, 28 апреля президент России Владимир Путин провел очередное совещание с главами регионов, в рамках которой обсуждалась ситуация с распространением коронавируса. По заявлению главы страны, одномоментное снятие ограничительных мер недопустимо. Правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета поручено подготовить рекомендации — критерии параметры последовательных шахов поэтапного выхода начиная с 12 мая из режимов ограничений.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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