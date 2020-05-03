Ветеран из Петербурга Зинаида Корнева собрала больше 500 тысяч рублей для врачей, пострадавших от коронавируса

Напомним, в ИТМО создали приложение, позволяющее провести шествие «Бессмертного полка» онлайн. Разместить историю своей семьи на карте можно с помощью трех способов: сделать пост в Instagram с геолокацией и хештегами #бессмертныйполкдома, #мойполкдома или #бессмертныйполк. Также можно в самом приложении дать ссылку на уже существующий в соцсетях пост и указать город, в котором живет автор. И последний способ — заполнить короткую форму в приложении: указать имя фронтовика, его звание и должность, годы жизни, боевой путь и приложить фотографию.

Ранее в Сети появился неофициальный список с именами медработников, которые заразились COVID-19 и скончались во время эпидемии заболевания в стране. Документ с названием «Список памяти» размещен в открытом доступе.



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