Ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга 98-летняя Зинаида Корнева собрала уже более 500 тысяч рублей в поддержку российских врачей, заболевших коронавирусом. Соответствующие данные опубликованы на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда.
Ветеран из Петербурга Зинаида Корнева собрала больше 500 тысяч рублей для врачей, пострадавших от коронавируса
Зинаида Корнева выступила с предложением помочь врачам, пострадавшим от Covid-19, вслед за британским ветераном Томом Муром, который пообещал 100 раз обойти на ходунках свой сад в обмен на пожертвования врачам. Она записала видеообращение к нему на YouTube. «Я хочу от имени наших российских ветеранов объявить сбор средств для наших российских врачей, которые сами заразились коронавирусом. Том, я не обещаю, как вы, обойти сто раз вокруг своего сада, потому что я уже давно не выхожу из дома. Но обещаю до 9 мая каждый день рассказывать истории о войне из своей жизни», – сказала она. На момент написания новости собрано уже 555 731 рублей. Известно, что 300 тысяч получат 10 семей врачей и медсестёр из Петербурга, остальные деньги – врачам из других регионов России.
Напомним, в ИТМО создали приложение, позволяющее провести шествие «Бессмертного полка» онлайн. Разместить историю своей семьи на карте можно с помощью трех способов: сделать пост в Instagram с геолокацией и хештегами #бессмертныйполкдома, #мойполкдома или #бессмертныйполк. Также можно в самом приложении дать ссылку на уже существующий в соцсетях пост и указать город, в котором живет автор. И последний способ — заполнить короткую форму в приложении: указать имя фронтовика, его звание и должность, годы жизни, боевой путь и приложить фотографию.
Ранее в Сети появился неофициальный список с именами медработников, которые заразились COVID-19 и скончались во время эпидемии заболевания в стране. Документ с названием «Список памяти» размещен в открытом доступе.
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