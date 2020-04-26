«Если только мы не сорвемся в праздники»: Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавируса

«Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва никакого у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли», – поделилась она в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».