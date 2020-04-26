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«Если только мы не сорвемся в праздники»: Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что Россия может избежать взрывного пика заражений коронавирусной инфекцией, но при условии, что граждане будут соблюдать ограничения в майские праздники.

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«Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва никакого у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли», – поделилась она в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Попова подчеркнула, в майские праздники россияне должны сидеть дома. «Вот сейчас мы должны самим себе, должны своим близким оставаться дома», – отметила она.

Ранее российские инфекционисты рассказали о том, с чем связаны скачки числа новых случаев коронавируса в стране. При этом мнения экспертов о том, свидетельствуют ли показатели последней недели о выходе на плато, разошлись. 

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

 

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Сабина Алиева,
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