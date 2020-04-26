Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что Россия может избежать взрывного пика заражений коронавирусной инфекцией, но при условии, что граждане будут соблюдать ограничения в майские праздники.
«Если только мы не сорвемся в праздники»: Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавируса
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Фото: Shutterstock
«Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва никакого у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли», – поделилась она в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Попова подчеркнула, в майские праздники россияне должны сидеть дома. «Вот сейчас мы должны самим себе, должны своим близким оставаться дома», – отметила она.
Ранее российские инфекционисты рассказали о том, с чем связаны скачки числа новых случаев коронавируса в стране. При этом мнения экспертов о том, свидетельствуют ли показатели последней недели о выходе на плато, разошлись.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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