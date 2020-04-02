СМИ: следующая неделя в России также будет нерабочей

Следующая неделя — с 6 по 12 апреля — в России также будет объявлена нерабочей. Правительство планирует продлить «карантин», введенный для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. Об этом пишет «Коммерсант» по итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства.