Следующая неделя — с 6 по 12 апреля — в России также будет объявлена нерабочей. Правительство планирует продлить «карантин», введенный для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. Об этом пишет «Коммерсант» по итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
СМИ: следующая неделя в России также будет нерабочей
Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. С 28 марта, когда в России начались внеплановые каникулы — ввести их поручил президент Владимир Путин — в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. В свою очередь власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. «Яндекс» выяснил, жители каких городов наиболее ответственно относятся к самоизоляции — запустив специальную интерактивную карту.
По состоянию на 1 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 2 777. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.