Новый учебный год в России планируют начать с 1 сентября очном формате. Как подчеркнул замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко, полный уход от очного среднего образования в РФ вряд ли произойдет в ближайшее время.
Минпросвещения: учебный год должен начаться 1 сентября в очном формате
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«Важно сказать, что живое общение с учителем, живое общение с другими учениками невозможно заменить ничем и никогда. Я уверен, что это не произойдет при нашей с вами жизни точно. Классический урок, на который приходит ученик в школу, приходит к учителю, будет продолжаться с первого сентября», – отметил он. Также Минпросвещения не рассматривает вариант начать учебный год раньше 1 сентября, поскольку летом школьники должны отдохнуть.
При этом лишь 15% российских школ готовы вести полный комплекс уроков в дистанционном режиме. «У нас на сегодняшний день с точки зрения технической готовности образовательных учреждений всего 15 процентов школ в полной мере готовы к тому, чтобы полный комплекс уроков вести дистанционно», –добавил Глушко.
Добавим, что в Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 31 мая. В связи с этим до конца весны запрещено осуществление образовательной деятельности в помещениях образовательных организаций. Запрет не касается вузов, колледжей и других образовательных, научных и медицинских организаций, которые ведут обучение по программам медицинского образования. Школы продолжат работать в дистанционном режиме, но им рекомендовано завершить учебный год до 22 мая.
Также запрещена работа детских садов за исключением дежурных групп для работающих родителей с наполняемостью до 12 человек. Частным детским садам рекомендовано с 12 мая по 1 июня создать аналогичные дежурные группы.
Напомним, в Москве продлили пропускной режим в столице, а также ограничения по работе сфер услуг, культуры, спорта, образования до 31 мая. Мэр Москвы отметил, что открываться «пока еще рано». Сергей Собянин также добавил, что ситуация с распространением вируса в городе стабилизировалась, а у системы здравоохранения «имеется достаточный запас прочности». Однако обратил внимание, что если ситуация будет ухудшаться, ограничительные меры могут быть «восстановлены».
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 млн человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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