Минпросвещения: учебный год должен начаться 1 сентября в очном формате

Добавим, что в Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 31 мая. В связи с этим до конца весны запрещено осуществление образовательной деятельности в помещениях образовательных организаций. Запрет не касается вузов, колледжей и других образовательных, научных и медицинских организаций, которые ведут обучение по программам медицинского образования. Школы продолжат работать в дистанционном режиме, но им рекомендовано завершить учебный год до 22 мая.



Также запрещена работа детских садов за исключением дежурных групп для работающих родителей с наполняемостью до 12 человек. Частным детским садам рекомендовано с 12 мая по 1 июня создать аналогичные дежурные группы.