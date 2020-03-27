Сдачу ЕГЭ и ОГЭ в России перенесли из-за пандемии коронавируса

Как планировалось изначально, основная волна Единого государственного экзамена должна была начаться 25 мая и закончиться 16 июня. Однако теперь ЕГЭ проведут с 8 июня. Сдача Основного государственного экзамена (ОГЭ) начнется с 9 июня.

Напомним, все университеты России уйдут на внеплановые каникулы с 28 марта по 5 апреля из-за распространения коронавируса Covid-2019. Негосударственным вузам также рекомендовано освободить студентов от посещений.

С 23 марта все школы России также ушли на каникулы из-за распространения коронавируса. С 30 марта школы Петербурга будут переведены на дистанционное обучение.

По состоянию на 27 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1036. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.