Роспотребнадзор заявил, что для диагностики коронавируса не стоит использовать тесты, купленные в интернете. Об этом сообщает ТАСС.
Роспотребнадзор: тесты на коронавирусную инфекцию не продаются в интернете
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Фото: Shutterstock
«Для диагностики COVID-19 можно использовать только тесты, официально зарегистрированные в РФ. Они не продаются в интернете», – уточняет ведомство. Кроме того, в Роспотребнадзоре рассказали о том, что тесты, основанные на методе ПЦР-диагностики, отличаются высокой точностью.
В ведомстве также отметили, что спад числа заболевших начнется при соблюдении карантинных мер и их эффективности.«Самое главное – прервать распространение вируса от человека к человеку. Для этого и используются методы социального разобщения и самоизоляция, которым необходимо следовать», – напомнили в ведомстве.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, при какой температуре разрушается коронавирус. «Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше 30 градусов», — отметили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 млн человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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