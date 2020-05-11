Роспотребнадзор: тесты на коронавирусную инфекцию не продаются в интернете

«Для диагностики COVID-19 можно использовать только тесты, официально зарегистрированные в РФ. Они не продаются в интернете», – уточняет ведомство. Кроме того, в Роспотребнадзоре рассказали о том, что тесты, основанные на методе ПЦР-диагностики, отличаются высокой точностью.

В ведомстве также отметили, что спад числа заболевших начнется при соблюдении карантинных мер и их эффективности.«Самое главное – прервать распространение вируса от человека к человеку. Для этого и используются методы социального разобщения и самоизоляция, которым необходимо следовать», – напомнили в ведомстве.