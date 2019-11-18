Фото дня: на Большой Конюшенной улице появилось новогоднее оформление

Напомним, 1 ноября Петербург начали украшать к празднованию Нового года. В этом году в городе установят 61 искусственную елку, а главная, на Дворцовой площади, вырастет на 25 метров в высоту. На проспектах, улицах и площадях города установят более 3500 элементов оформления. Первая елка появилась 12 ноября у Гостиного двора — посмотрите наш фоторепортаж о том, как это было.

Также власти города рассматривают возможность вернуть на Дворцовую «живую» новогоднюю ель. Решение должны принять петербуржцы — такую возможность им предоставят в 2020 году. А петербуржцев, предпочитающих провести длинный уикенд за ближайшей границей, просят заранее планировать подачу документов на получение финской визы — она может производиться дольше обычного из-за увеличенного спроса.

А еще преддверии Нового года-2020 в Петербурге откроют на 10 елочных базаров больше, чем в прошлом году.