Петербуржцы выстроили «живой щит» в защиту сквера на Кузнечном переулке от застройки

Петербуржцы вышли на защиту сквера на Кузнечном переулке — они образовали собой «живой щит», чтобы выразить недовольство планами градоначальников на зеленый оазис. На месте единственного зеленого участка хотят построить новый музей Достоевского.

Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"



Акция «Живой щит у сквера в Кузнечном переулке» собрала более 250 неравнодушных петербуржцев — ее организовали активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания». Жители района, активисты и градозащитники встали на защиту единственного зеленого участка Кузнечного переулка. По проекту, на его месте должен появиться новый музей Федора Михайловича Достоевского — взамен горожане предлагают переименовать безымянный сквер в честь писателя. Как живут потомки Достоевского: экс-вагоновожатый, капитан флота на Валааме и фанат Fallout Shelter «Горожане встали рука об руку, показав в очередной раз единую позицию в недопустимости застройки зеленого оазиса. Это был потрясающий флешмоб, который объединил жителей района и города, а также активистов и градозащитников. Он останется в нашей памяти на долгие десятилетия. Мы абсолютно уверены, что этот народный сход обязан поставить жирную точку в бессмысленных притязаниях беглого миллиардера на строительство ненужной стеклянно-бетонной коробки. Решение о присвоении зеленой зоне имени Ф.М. Достоевского, а также ее благоустройство станут лучшим подарком к 200-летию со дня рождения великого русского писателя!», — поделились итогами встречи петербуржцы.