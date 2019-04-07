Петербуржцы выстроили «живой щит» в защиту сквера на Кузнечном переулке от застройки
Петербуржцы вышли на защиту сквера на Кузнечном переулке — они образовали собой «живой щит», чтобы выразить недовольство планами градоначальников на зеленый оазис. На месте единственного зеленого участка хотят построить новый музей Достоевского.
Акция «Живой щит у сквера в Кузнечном переулке» собрала более 250 неравнодушных петербуржцев — ее организовали активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания». Жители района, активисты и градозащитники встали на защиту единственного зеленого участка Кузнечного переулка. По проекту, на его месте должен появиться новый музей Федора Михайловича Достоевского — взамен горожане предлагают переименовать безымянный сквер в честь писателя.
«Горожане встали рука об руку, показав в очередной раз единую позицию в недопустимости застройки зеленого оазиса. Это был потрясающий флешмоб, который объединил жителей района и города, а также активистов и градозащитников. Он останется в нашей памяти на долгие десятилетия. Мы абсолютно уверены, что этот народный сход обязан поставить жирную точку в бессмысленных притязаниях беглого миллиардера на строительство ненужной стеклянно-бетонной коробки. Решение о присвоении зеленой зоне имени Ф.М. Достоевского, а также ее благоустройство станут лучшим подарком к 200-летию со дня рождения великого русского писателя!», — поделились итогами встречи петербуржцы.
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Проект нового здания музея Достоевского.
В октябре прошлого года градостроительный совет Петербурга одобрил расширение Музея Достоевского в Кузнечном переулке. По планам, новое здание построят в честь 200-летия великого русского писателя, которое отметят 11 ноября 2021 года. Оно расположится западнее дома 9/27 А и будет примыкать к уже существующему музею. Во втором корпусе высотой пять этажей и площадью более 2 тыс. кв. метров разместят интерактивную библиотеку, литературное кафе, театральный зал, книжный магазин, хранилище для музейного фонда и зимний сад. В ноябре проект изменился — на здании будет изображен фасад утраченного в 70-х годах прошлого века доходного дома 1864 года постройки.
Напомним, художники также выступили против застройки сквера — петербургский уличный художник Леша Бурстон создал граффити против застройки сквера в Кузнечном переулке. Он изобразил «Дерево желаний» на фасаде одного из домов, обрамляющих сквер. «Власти уже какой год позволяют застраивать зеленые оазисы Петербурга, и нет сомнений в том, что за уничтожением зеленых площадей кроется не менее зеленая выгода для застройщиков и тех, кто дает им «добро» на это», — рассказал художник. А активисты «Центрального района» уже не в первый раз защищают собой «уязвимые» части Петербурга — ранее они вместе с горожанами «обняли» детскую поликлинику на Мытнинской улице в рамках флешмоба против ее закрытия.
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