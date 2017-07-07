Внучке самого известного российского психиатра и дочке «врага народа», нейрофизиологу Наталья Бехтеревой сегодня исполнилось бы 93 года. Мы вспоминаем выдающуюся ученую, исследовавшую не только мозг, но и экстрасенсорные способности, и рассказываем факты из ее невероятной жизни.
8 фактов о самой знаменитой исследовательнице мозга Наталье Бехтеровой
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1
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Внучка Владимира Бехтерева, пожалуй, самого известного российского психиатра (основателя Санкт-Петербургского психоневрологического института – первого в мире центра по комплексному изучению человека) родилась в Ленинграде в 1924 году. С 13 лет воспитывалась в детском доме – ее отца, инженера Петра Бехтерева, в 1938-м расстреляли как врага народа, а мать, врача Зинаиду Бехтереву, сослали в лагерь.
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2
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Наталья Бехтерева признавалась, что видела вещие сны. Первый в 1937 – был как раз об отце. «Стоит папа в конце коридора, почему-то очень плохо одетый, в чем-то старом, летнем, как будто в парусиновых туфлях. А папа даже дома одевался хорошо, хотя и иначе, чем на работу. И вдруг пол начинает подниматься, именно с того конца, где стоял папа.... А под полом — огонь, причем языки пламени — по бокам коридора. Папе трудно устоять на ногах, он падает — и я с криком просыпаюсь» (воспоминания из книги «Магия мозга и лабиринты жизни» – Прим.ред.).
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Владимир Бехтерев
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3
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В детском доме, «чтобы не пойти на кирпичный завод» как дочь «врага народа», Бехтерева стала первой ученицей. Она хотела заниматься точными науками, но в начале войны остались только медицинские институты, поэтому Наталья Петровна поступила в первый мед. Первый год блокады она провела в осажденном Ленинграде.
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4
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Впервые в мире в 1968 ученая применила способ долгосрочного вживления электродов в мозг человека – так называемый «детектор ошибок». Это невидимый «цензор», который следит за тем, насколько правильны действия. Его можно активировать и разрушить электрическим током. Наталья Петрована называла способ «наиболее щадящей нейрохирургией».
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Наталья Бехтерева в Институте мозга РАН
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5
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В конце 1980-х Бехтерева познакомилась с Раисой Горбачевой. Ее рассказ о возможностях позитронно-эмисионного томографа так впечатлил жену первого президента СССР, что она помогла открыть в Ленинграде Институт мозга с клиникой при нем. Нейрофизиолог заняла в нем пост директора. Сейчас ведущее учреждение Российской академии наук по изучению работы мозга и лечению заболеваний нервной системы носит ее имя.
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6
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Наталья Бехтерева верила в экстрасенсорные способности и потустороннее. Она встречалась с ясновидящей Вангой, а одно из исследований посвятила так называемому «альтернативному зрению». Комиссии по борьбе с лженаукой РАН обвиняла ее в некорректно поставленных экспериментах по изучению экстрасенсорных способностей.
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Дом Бенуа
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7
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Среди ее основных научных достижений – гипотеза о том, что в мозгу мышление человека организовано системой из жестких и гибких звеньев. Ученая открыла свойство нейронов подкорковых образований головного мозга человека реагировать на смысловое содержание речи и участвовать в мышлении. Она изучала процесс творчества, установила, какие отделы мозга за это отвечают, но на современной ей технике не смогла «поймать мысль». Под ее руководством была создана новая ветвь неврологии и нейрохирургии — стереотаксическая неврология.
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8
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Бехтерева жила в знаменитом «доме Бенуа» на Каменностровском, построенном по проекту Леонтия, Юлия и Альберта Бенуа. Этот доходный дом в стиле неоклассицизма возвели по заказу Первого Российского страхового общества в 1912 году. До революции там находились лазарет, контора изысканий Арало-Каспийской железной дороги, а после 1917-го – коммунальные квартиры. В разное время в доме жили Дмитрий Шостакович и Михаил Чехов, Сергей Киров и Григорий Зиновьев, Леонид Говоров и Павел Дыбенко.
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