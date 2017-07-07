8 фактов о самой знаменитой исследовательнице мозга Наталье Бехтеровой

Внучка Владимира Бехтерева, пожалуй, самого известного российского психиатра (основателя Санкт-Петербургского психоневрологического института – первого в мире центра по комплексному изучению человека) родилась в Ленинграде в 1924 году. С 13 лет воспитывалась в детском доме – ее отца, инженера Петра Бехтерева, в 1938-м расстреляли как врага народа, а мать, врача Зинаиду Бехтереву, сослали в лагерь.

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