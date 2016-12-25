Редакция «Собака.ru» подводит итоги 2016 года

главный редактор сайта sobaka.ru

Этот год нам показал, что Интернет живет по своим законам: сначала запретили торрент-трекеры, но нашлись торы и теневой Интернет для пиратского скачивания фильмов и музыки. Потом приняли «пакет Яровой», чтобы читать чужую переписку и хранить телефонные разговоры, но выяснилось, что такой объем информации физически негде хранить, а значит, законопроект не может быть реализован. Волшебная сила Интернета сказалась и на рядовых гражданах. Если у вас есть хобби кататься на самой дорогой в мире яхте или разводить собак породы корги и во­зить их по миру на своем самолете, о ваших увлечениях моментально узнает общественность. Фотография в «Инстаграме» или пост в Facebook — главные инструменты новой виртуальной искренности. Понятие приватности повержено.

Интернет даже смог возглавить целую страну! На примере выборов в президенты США стало понятно, сколько ни вкладывай материальных ресурсов в традиционные СМИ, сувенирную продукцию и акции поддержки мировых звезд вроде Кэти Перри и Леди Гаги, ничто не может тягаться с мощностями Интернета и социальных сетей. Дональд Трамп потратил на всю предвыборную кампанию в два раза меньше Клинтон, зато активнее финансировал диджитал-продвижение. А может, победу на выборах одержал не Трамп, а Интернет? Дальше — больше!