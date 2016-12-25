Дорогая редакция поразмыслила, порефлексировала и выделила самые важные личные и не очень итоги уходящего года.
Редакция «Собака.ru» подводит итоги 2016 года
Яна Милорадовская
главный редактор журнала
Главный итог этого года — мое решение отныне и впредь более ни в чем себя не ограничивать. А вот список подарков, которые я буду дарить себе, требовать от других и презентовать друзьям.
Михаил Стацюк
главный редактор сайта sobaka.ru
Этот год нам показал, что Интернет живет по своим законам: сначала запретили торрент-трекеры, но нашлись торы и теневой Интернет для пиратского скачивания фильмов и музыки. Потом приняли «пакет Яровой», чтобы читать чужую переписку и хранить телефонные разговоры, но выяснилось, что такой объем информации физически негде хранить, а значит, законопроект не может быть реализован. Волшебная сила Интернета сказалась и на рядовых гражданах. Если у вас есть хобби кататься на самой дорогой в мире яхте или разводить собак породы корги и возить их по миру на своем самолете, о ваших увлечениях моментально узнает общественность. Фотография в «Инстаграме» или пост в Facebook — главные инструменты новой виртуальной искренности. Понятие приватности повержено.
Интернет даже смог возглавить целую страну! На примере выборов в президенты США стало понятно, сколько ни вкладывай материальных ресурсов в традиционные СМИ, сувенирную продукцию и акции поддержки мировых звезд вроде Кэти Перри и Леди Гаги, ничто не может тягаться с мощностями Интернета и социальных сетей. Дональд Трамп потратил на всю предвыборную кампанию в два раза меньше Клинтон, зато активнее финансировал диджитал-продвижение. А может, победу на выборах одержал не Трамп, а Интернет? Дальше — больше!
Виталий Котов
редактор рубрики «Главное»
«В опере самым ярким событием стало возвращение в город Анны Нетребко. Сопрано номер один в мире трижды выступила в этом году в Петербурге: сначала приняла участие в гала-концерте на Дворцовой площади в День города, затем вышла на сцену Мариинского театра в «Лоэнгрине» Вагнера и исполнила в концерте «Четыре последние песни» Штрауса.
На фоне застоя, в который погрузилась балетная труппа Мариинского театра, в котором теперь случается одна, максимум две полноценные премьеры в сезон, активность демонстрируют молодые хореографы, получившие в нем когда-то импульс для развития: Антон Пимонов отличился «Скрипичным концертом № 2» Прокофьева, Владимир Варнава поставил спектакль «Поцелуй феи» на музыку Стравинского в Балете Монте-Карло, а затем принял участие вместе с Максимом Петровым в программе «Дивертисмент короля» в Нью-Йорке и том же Монако.
В Михайловском театре премьер труппы Иван Васильев начал год премьерой трех одноактных балетов,а завершает его полноценным спектаклем «Рождественская история». Можно отметить усиление позиций худруков главных театров города: Андрею Могучему в апреле был продлен контракт в БДТ, а Валерий Фокин в конце концов решил сам возглавить и Новую сцену Александринского театра наряду с основной».
Ксения Гощицкая
директор моды и искусства
Гораздо больше, чем подводить итоги, я люблю строить планы. Этот год был щедр на встречи с потрясающими людьми: Татьяной Черниговской, Ренатой Литвиновой, Александром Невзоровым и Дейвом Гэаном, интервью с которым выйдет в январском номере журнала. Это как раз такие моменты, про которые хочется воскликнуть словами из Гете про «ты прекрасно». Пусть бы они не заканчивались! Подождите, или это был не тост?
Наталья Наговицына
журналист
«Клубная индустрия развивается по-стахановски, что не может не радовать: в клубном кластере на Конюшенной площади, 2, по соседству с техно-клубами Stackenschneider и Mosaique открылась «Танцплощадка» для любителей диско.
В промзоне Васильевского острова запустилась сначала крыша, а потом и полноценный клуб DOT на 2 тысячи человек. Промоутер Арам Мантана закрыл свою 5-летнюю серию Special Case Daytime Rooftop, зато обещает новый, более андеграундный проект, а его Hi-Hat напротив Ботанического сада продолжит работу следующим летом.
На острове Новая Голландия заработала «Кузня» для тех, кто скучает по «Дому быта» Романа Бурцева. Летом в городе прошли два больших фестиваля электронной музыки: Gamma от группировки m_division, которая неустанно делает рейвы в индустриальных забросах, и Present Perfect Festival, без сомнения ставший событием года, а его организаторы — комьюнити Roots United — зарекомендовали себя на весь мир как суперкоманда профессионалов. ».
Вика Пятыгина
директор лицензионного отдела
«В канун 2016 года «Собака.ru» запустилась в Волгограде, к лету мы покорили гордый Кавказ — Ставрополь, Пятигорск и Кавказские Минеральные Воды, осенью вернулись в Иркутск, к завершению курортного сезона пришли в Сочи, а к новому, 2017 году сделали себе подарок: открыли самую восточную редакцию сети в Хабаровске. Уже в ноябре, меньше чем через полгода после запуска, наш ньюкамер — ставропольская редакция провела масштабную ресторанную премию с не меньшим размахом, чем в Петербурге. Как и у нас, вела церемонию главный специалист по «лабутенам», актриса Юлия Топольницкая вместе со сценаристом команды высшей лиги КВН «Город Пятигорск» Александрой Дубровиной — было очень смешно.
Еще один повод для гордости — летняя премия «Что где есть в Краснодаре», которую редакция превратила в двухдневный опен-эйр с шестью зонами, концертом Pompeya, диджей-сетом наших медиа-дарлинг Даши Малыгиной и Алисы Шавровой. Погода проверяла наших коллег на прочность: в первый день было +35 °C в тени, во второй шел проливной дождь, но краснодарских фуди это не остановило — за выходные фестиваль посетили четыре тысячи человек».
Алла Шарандина
бьюти-редактор
2016 год на родных бьюти-просторах продемонстрировал полную победу процесса над результатом. Публику больше не интересуют статично прекрасные леди и их секреты красоты, а слово «ухоженность» ушло из комплиментарной зоны в нафталиновую. Всем хочется видеть, как бодипозитивный человек на раз превращается в глянцевое чудо, а потом без драмы отлепляет ресницы, пластырь для век и утягивающие шорты с силиконовыми накладками, чтобы жить дальше.
Видимо поэтому уроки визажиста Лены Крыгиной (586 тысяч фолловеров) вчетверо перебиты по посещаемости в «Инстаграме» makeover-шоу Гоар Аветисян (2,8 миллиона подписчиков).
Плюс на петербургских топях выросли несколько достойных парфюмеров — особенного внимания заслуживает бренд Mercurio, а в наши магазины стали завозить не только скрепные розовые и коричневые помады — спасибо за буйство цвета M.A.C, Make Up Store и Lime Crime.
Игорь Можейко
арт-директор журнала
В этом году стало совершенно очевидно, что бегать стали все. На традиционном марафоне «Белые ночи» финишировало около 8 тысяч человек, что в 10 (!) раз больше, чем каких-то пять лет назад. Кроме того, в конце августа впервые в Петербурге прошла знаменитая триатлон-гонка Ironman, в которой участники плывут, крутят педали и бегут в общей сложности 226 км. Декабрь, кстати, прекрасный повод для того, чтобы подарить себе регистрацию на эти старты и написать в виш-листе «Стать железным человеком».
Алена Галкина
редактор моды Sobaka.ru
Самое прекрасное, что случилось с трендбуком за год, — это культ русского. Модники вдруг горячо полюбили кириллицу и стилистику ленинградского клуба TaMtAm, а ларьки, обивки диванов и сервант, как у бабушки, из 1990-х попали в Tumblr и Pinterest.
Форму российской сборной назвали как минимум самым прекрасным, что случилось в Рио-де-Жанейро, и как максимум — победителем Олимпийских игр.
Дошло до музыки: после свитшотов Vetements американский Vogue разбирает стиль Земфиры, футболки и свитеры с «Королем и шутом» стали завсегдатаями парижских клубов, про Оксимирона пишет Dazed, а Антоху MC снимает i-D-magazine.
Диана Смольякова
редактор новостей Sobaka.ru
За 2016 год в Петербурге успели избавиться от ларьков на Сенной площади, зато открыли остров Новая Голландия и ЦВЗ «Манеж», на ноябрьские праздники провели «Фестиваль света» с 3D-шоу, а также учредили «День Д» и поставили памятник писателю Сергею Довлатову на самой барной улице города — Рубинштейна.
Самыми важными событиями из арт-мира стали первая масштабная ретроспектива полотен мексиканской художницы Фриды Кало в Музее Фаберже, а также выставка «Ян Фабр. Рыцарь отчаяния — воин красоты». Она разделила Петербург на два лагеря: гневные отзывы противников, среди которых Елена Ваенга и Виталий Милонов, скрепил хештег #позорэрмитажу, а защитники искусства в любых формах под предводительством Сергея Шнурова писали #позорпозору.
Эрмитаж также принял у себя проект «Диалоги» — в конце июня он лишился площадки в Библиотеке имени Маяковского, куда пришли с обысками. Идеолог Николай Солодников уехал в Ригу и там провел ряд дискуссий, но затем вернулся в Петербург и договорился с Михаилом Пиотровским.
Главная боль 2016 года — погода и ее капризы. Не успели минувшее лето назвать самым дождливым в истории Петербурга, как в ноябре ударили такие морозы, что начало ноября вошло в историю как самое холодное за последние полвека.
Полина Хвостова
дизайнер журнала
Город наполнен музыкой. В этом году прошло много достойных летних фестивалей, особенно меня впечатлил Stereoleto. С середины июля мосты разводились под классические произведения Чайковского, Прокофьева, Мусоргского. А в сентябре прошел День уличной музыки: на Манежной площади, Невском проспекте, Итальянской и Караванной улицах выступили десятки артистов из разных стран мира.
На Новой сцене Александринского театра прошел очередной фестиваль SKIF, не теряющий с годами своей актуальности, — художник Андрей Бартенев сразил публику наповал фееричным костюмированным перформансом.
На этой же площадке состоялся отличный джазовый концерт «Петербургского джаз-септета», который исполняет произведения выдающегося американского контрабасиста и композитора Чарльза Мингуса.
Алена Анисимова
старший редактор рубрики «Город»
Наш город превращается в главную киноплощадку страны — у нас снимают и самые дорогостоящие костюмные драмы от «Дуэлянта» и «Матильды» до «Довлатова», и сериалы для развлекательных каналов от «Мажора» и «Обратной стороны Луны» до «Бедных людей» и «Отличницы». Петербург продолжает быть городом гуманистов — в тренде социальный театр. Постановка года, «Неприкасаемые» Михаила Патласова, доказывает, что сложные формы не нужны, когда на сцене звучат документальные монологи, которым невозможно не сопереживать.
Креативный класс неустанно осваивает исторические постройки: за год вновь открылась «Новая Голландия», начали работу кластеры «Голицын лофт», «Бертгольд-центр» и «Практик». Еще один итог снова оскаровские номинанты в мультипликации — ленинградцы: в прошлом году был Бронзит, в этом — сестры Полиектовы.
Заметна тенденция к таинственности и мифологизации: до нас добрались международная серия секретных концертов Sofar Sounds и тайные кинопоказы журнала «Сеанс».А еще у нас настоящая граффити-революция: про портреты на трансформаторных будках HoodGraff знает даже ленивый, а еще в городе активны комьюнити «Осколки», периодически приезжающий из Алма-Аты Паша Кас и Паша Мокич.
Юлия Ибатуллина
отвественный секретарь редакции
Ни для кого не секрет, что в Петербурге запустилось много образовательных проектов. После участия в нескольких из них хочется выделить Headliner School — это больше, чем школа, а скорее комьюнити, девиз которого говорит сам за себя: «Хотим или делаем?» Здесь можно познакомиться и пообщаться с профессионалами в сфере продюсирования, продвижения брендов и ивент-менеджмента, которые поделятся личным опытом, уникальными знаниями и вдохновят на свершения. А кураторы курса Дима Эстрин и Шура Кузнецова подскажут, как работать над воплощением в жизнь самых смелых идей.
Настя Павленкова
ресторанный обозреватель
2016-й можно считать официальным годом еды в Петербурге: общепит уже не место для встреч, а сам повод, а вопрос, что где есть в Петербурге, — самый частый из тех, которые задают в любой беседе.
Гастрономические моды — пицца, мясо, рыба, Китай. Один из главных героев — Дмитрий Блинов из «Тартар-бара». Что бы он ни предложил в своих соцсетях — выезд на шашлыки или гостевой сет мишленовского Ovo, — свободные места заканчиваются за десять минут. В барной тусовке рулит Сэм Коняхин с его спикизи Kabinet, который даже в Москве считают лучшим в стране.
Барная индустрия России признала за нашим городом статус столицы: за год в Петербурге прошли крупнейшие фестивали индустрии — включая Moscow Bar Show и отборочные этапы главного мирового состязания бартендеров Diageo Reserve World Class.
Следующий год ждет триумф региональных кухонь — процесс уже пошел и журнал «Cобака.ru», который выходит в шестнадцати главных городах страны, обязательно станет его вестником.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.