Гостиничный рынок Петербурга из-за пандемии упал на 96%

Падение средневзвешенной загрузки международных брендированный гостиниц Петербурга во втором квартале 2020 года составило 93% по сравнению с показателями прошлого года, средний тариф по рынку упал на 43% — до 5,3 тысяч рублей, а доходность на номер на 96% — до 280 рублей.

«Гостиничный рынок Санкт-Петербурга во II квартале 2020 года испытал еще более сильное снижение доходности на номер, нежели московский гостиничный рынок, — в среднем на 96–97%», — приводит «Деловой Петербург» результаты исследования компании JLL.

В мае гостиничный рынок Москвы и Петербурга начал восстанавливаться — этому поспособствовало оживление деловой активности. Несмотря на это, полное восстановление туристического потока в Петербурге произойдет только через 1,5-2 года, а во всемирном объеме процесс займет до 6 лет.

В конце марта 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса COVID-2019. Еще тогда, по предварительным оценкам, средняя загрузка отелей в апреле 2020 года не превысила бы 8%. Для нормального функционирования отрасли в среднем по году необходимо как минимум 65%.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 830 тысяч, в мире — 17 миллионов человек. Россия возобновляет международное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, в Петербурге вновь заработали рестораны, торговые центры и аквапарки. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.