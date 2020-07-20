Медработников Петербурга начнут тестировать на наличие антител к коронавирусу

На закупку тест-систем для проведения иммуноферментного анализа определения иммуноглобулина G, антител к коронавирусу, из резервного фонда Петербурга выделят почти 11 миллионов рублей. Тесты направят в девять медицинских учреждений, которые находятся в ведении районных администраций.

«Необходимость регулярного проведения тестирования в отношении медицинских работников обусловлена санитарно-эпидемиологическими требованиями. Результаты тестирования позволяют определять наличие у медицинских работников защитных антител к новой коронавирусной инфекции», — объясняют в Смольном.

Напомним, около 8% петербуржцев имеют антитела к коронавирусу, как минимум 25% из них переболели COVID-19 бессимптомно. Ранее данное исследование, проведенное учеными Европейского университета совместно с клиниками «Скандинавия», лабораторией Genetico и «Полиметалл», показало, что в Петербурге коронавирусом переболели не менее 200 тысяч человек.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 770 тысяч, в мире — 14 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открылись музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.