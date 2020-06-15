«Случаи заражения коронавирусом за время пандемии подтвердили у 5 тысяч сотрудников медицинских учреждений Петербурга. Сотрудники не равно медработники. В цифру 5000 включены и буфетчики, и уборщики, и бухгалтеры, и статистики, и компьютерщики. В эту цифру входят и поликлиники, и стационары и федеральные учреждения», — приводит «Бумага» слова пресс-секретаря Комитета по здравоохранению Петербурга Ольги Рябининой.

Как отметила Рябинина, Комитет по здравоохранению Петербурга ведет подсчет по данным, поступающим к ним из медицинских учреждений. В 5 тысяч случаев заражения медицинских сотрудников включили в том числе легкие и бессимптомные формы заболевания COVID-19.

Напомним, в конце мая руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто сообщил о том, что за все время с момента первого заражения коронавирусом в Петербурге COVID-19 диагностирован у более 3 тысяч петербургских врачей. Также в городе уже были зафиксированы повторные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 530 тысяч, в Петербурге — 20 тысяч, в мире — 7 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.