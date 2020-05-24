Согласно самому оптимистичному прогнозу, в Петербурге полная отмена введенных из-за коронавируса ограничений возможна только в июле-августе. Как считает глава рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения COVID-19 в России Алексей Боровков, сейчас в городе по коэффициенту распространения заболевания наблюдается «волнообразная кривая».
«Ограничения будут сниматься постепенно, шаг за шагом»: названы сроки полного окончания ограничительных мер в Петербурге
«К осени эпидемия в Петербурге должна затухнуть. В самом оптимистичном прогнозе город сможет вернуться к нормальной жизни в июле-августе. Ограничения будут сниматься постепенно, шаг за шагом, а шаг - это, скорее всего, неделя», – рассказал эксперт.
Наиболее важным условием начала снятия ограничительных мер, согласно рекомендации Роспотребнадзора, является достижение коэффициента распространения на уровне меньше 1 или сколько людей может заразить один активный больной. В Петербурге, по мнению Боровкова, наблюдается «волнообразная кривая». В конце апреля и начале мая наблюдался уровень меньше единицы, затем увеличивался до максимума до 1,32 и последние пять дней коэффициент вновь держится на уровне меньше единицы.
«Будет алгоритм - например, при запуске сферы услуг и торговли непродовольственными товарами нужно будет следить за тем, чтобы не возросла интенсификация общения людей, соблюдались бы масочный режим и социальная дистанция между людьми более 2 метров. Например, частные магазины, кафе - скорее всего, в них придут те, кто живет рядом, им не нужно будет пользоваться общественным транспортом, где более высокая плотность людей и, соответственно, более высокий риск заражения», – добавил Боровков.
Эксперт также рассказал, что при полном запуске промпредприятий также целесообразно предусмотреть возможность развоза работников на специальном транспорте , поскольку, в отличие от общественного транспорта, так проще контролировать исполнение мер предосторожности и использование индивидуальных средств защиты.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.