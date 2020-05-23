Сегодня, 23 мая, начался прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией в больнице им. П.П. Кащенко. Таким образом, в Петербурге число медицинских учреждений, принимающих больных с COVID-19, увеличилось до 23, сообщают на сайте администрации города.
Больница Кащенко начала принимать пациентов с психическими расстройствами, у которых диагностировали COVID-19
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Фото: Shutterstock
По информации пресс-службы, в отделении больницы на набережной Фонтанки, 132 развернуто 250 коек. Там будут госпитализировать пациентов с психическими расстройствами, нуждающихся в лечении в психиатрическом стационаре и у которых обнаружена коронавирусная инфекция без клинических проявлений или проходящая в легкой стадии.
Кроме того, вчера заболевших коронавирусом начали принимать в 442-й окружной военный клинический госпиталь на Суворовском проспекте, 63. Для них развернуто 50 коек. Уточняется, что в первую очередь туда будут госпитализировать пенсионеров Министерства обороны, гражданский персонал Министерства обороны, членов семей военнослужащих и призывников военных комиссариатов.
Ранее стало известно о том, что коечный фонд в больницах Петербурга, отведенных для больных коронавирусом, загружен на 89%. Это не позволяет перейти к снятию ограничений, введенных в городе для предотвращения распространения новой инфекции, заявляют в Смольном. Чтобы смягчить режим, должна быть свободна как минимум половина коек.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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