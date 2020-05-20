Одними из первых после ослабления ограничений, введенных в Петербурге в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, могут открыться площадки и комплексы с большей территорией. Власти города считают целесообразным пустить петербуржцев, в первую очередь, в Центральный парк культуры и отдыха, зоопарк и Петропавловскую крепость.
Стало известно, какие музеи и учреждения культуры Петербурга откроются одними из первых после ослабления ограничений
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«Мы предполагаем целесообразным на первом этапе, как только сочтет это возможным Роспотребнадзор, открыть те территории учреждений культуры, музейных комплексов, которые имеют большую территорию, где можно бывать людям и гулять. То есть это в первую очередь Центральный парк культуры и отдыха, Гатчинский музей-заповедник, это Музей истории города — Петропавловская крепость, зоопарк», — заявил председатель Комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко.
Также в числе первых может открыться Центральный выставочный зал «Манеж» — так как масштабное пространство, в котором ЦВЗ находится, позволяет сохранять безопасную дистанцию между посетителями. Предполагается, что на первых этапах «Манеж» может работать в формате одиночных и малочисленных по составу группы экскурсиях. При этом, по оценкам Комитета и суждениям экспертов, от разрешения посещения открытых территорий до полномасштабного восстановления деятельности может пройти не один месяц — например, два.
«Мы получаем очень много обращений, в которых люди информируют нас о всевозможных фактах именно нарушений существующих ограничений. Нам присылают жалобы прямо с записями на телефон тех фактов, которые люди считают недопустимыми, в том числе где без масок кто-то ходит, не соблюдается дистанция. В этом смысле надо быть к этому готовыми, что граждане будут проявлять большой интерес и неравнодушие к тому, как мы будем открываться и как мы будем соблюдать все эти требования. Это такая новая, мне кажется, грань, раньше этого не было», — добавил Сухенко.
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запустил клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начала работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.
Кроме того, платформа для онлайн-концертов Stay запускает серию выступлений в автомобильном кинотеатре — зрители смогут наблюдать, что происходит в соседних автомобилях и, наконец, сменить обстановку и посетить концерт за пределами своей квартиры. В ожидании полноценного открытия «Манеж» запустил виртуальный тур по выставке «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России». А Минкомсвязи и «Цифровая экономика» собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале.
При этом ограничения на посещение музеев сохранятся и после окончания пандемии коронавируса, считает Михаил Пиотровский. По мнению генерального директора Государственного Эрмитажа, санитарные требования к музеям, открывшимся после перерыва в работе, потребуют кардинально изменить систему приема посетителей.
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