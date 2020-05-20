Стало известно, какие музеи и учреждения культуры Петербурга откроются одними из первых после ослабления ограничений

«Мы предполагаем целесообразным на первом этапе, как только сочтет это возможным Роспотребнадзор, открыть те территории учреждений культуры, музейных комплексов, которые имеют большую территорию, где можно бывать людям и гулять. То есть это в первую очередь Центральный парк культуры и отдыха, Гатчинский музей-заповедник, это Музей истории города — Петропавловская крепость, зоопарк», — заявил председатель Комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко.

Также в числе первых может открыться Центральный выставочный зал «Манеж» — так как масштабное пространство, в котором ЦВЗ находится, позволяет сохранять безопасную дистанцию между посетителями. Предполагается, что на первых этапах «Манеж» может работать в формате одиночных и малочисленных по составу группы экскурсиях. При этом, по оценкам Комитета и суждениям экспертов, от разрешения посещения открытых территорий до полномасштабного восстановления деятельности может пройти не один месяц — например, два.

«Мы получаем очень много обращений, в которых люди информируют нас о всевозможных фактах именно нарушений существующих ограничений. Нам присылают жалобы прямо с записями на телефон тех фактов, которые люди считают недопустимыми, в том числе где без масок кто-то ходит, не соблюдается дистанция. В этом смысле надо быть к этому готовыми, что граждане будут проявлять большой интерес и неравнодушие к тому, как мы будем открываться и как мы будем соблюдать все эти требования. Это такая новая, мне кажется, грань, раньше этого не было», — добавил Сухенко.