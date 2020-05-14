Сотрудникам метрополитена Петербурга разрешили не пускать горожан в подземку без масок

«Запрет вводится на основании постановления губернатора о масочно-перчаточном режиме. Сотрудники службы контроля метрополитена обращают внимание, в первую очередь, на маски, с перчатками пока не так строго. Штрафовать мы не имеем права, но можем отказать в праве на проезд. Пассажирам предлагаем купить маски в автоматах, как правило, они это требование выполняют. Сейчас постановление о масках исполняют 90% пассажиров», — приводит «Деловой Петербург» слова пресс-секретаря метрополитена Юлии Щавель

С 12 мая в Петербурге, Москве и некоторых регионах России вводится обязательный масочный и перчаточный режим. Согласно ему, все граждане должны пользоваться этими индивидуальными средствами защиты в общественных местах, в том числе транспорте и магазинах. Зачем мы все должны носить маску и перчатки объяснили в департаменте здравоохранения. Ранее петербургских работодателей также обязали выдавать сотрудникам средства индивидуальной защиты.

13 мая Смольный анонсировал новую меру поддержки петербуржцев — многодетные семьи, пенсионеры, семьи с приемными детьми и другие категории граждан получат денежную выплату в размере 800 рублей для приобретения одноразовых масок и перчаток. Почему жителям Петербурга не раздали маски, а перечислят деньги на них, объяснил губернатор города Александр Беглов.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.