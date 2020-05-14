«Мы можем привлечь на общественные работы в дорожном хозяйстве порядка 1-1,5 тысяч человек по всей Ленинградской области. Это уборка полосы отвода, вырубка кустарников на обочинах, веток и так далее. Если потребуется организация доставки до места работы, привлечем транспортные компании, у которых также сегодня сократился объем работ, а для организации обедов — предприятия общепита. Помимо тех социальных выплат, которые мы выделяем из областного бюджета предпринимателям, безработным, самозанятым, мы должны дать людям возможность работать и зарабатывать», — рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Решение о введении общественных работ как дополнительного заработка тем, кто остался без работы из-за пандемии коронавируса, было озвучено Дрозденко а конце апреля в ходе заседания правительства региона. В настоящий момент проект постановления об общественных работах находится на согласовании.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.