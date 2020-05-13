Смольный поддержит более 1,8 миллиона петербуржцев, которым в период продления ограничительных мер необходимо приобретать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Деньги на их покупку раздадут многодетным семьям, пенсионерам, семьям с приемными детьми и другим категориям граждан. Выплаты будут единовременными.
Многодетным семьям и пенсионерам в Петербурге раздадут деньги на покупку масок и перчаток
«В связи с тем, что с 12 мая жители Санкт-Петербурга обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, ряд категорий петербуржцев получат денежную выплату в размере 800 рублей для приобретения одноразовых масок и перчаток», — говорится в сообщении Администрации Петербурга.
Единовременную денежную выплату в размере 800 рублей на приобретение масок и перчаток предоставят петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Как отмечают в пресс-службе Смольного, в таких семьях выплата предусмотрена на каждого ребенка.
С 12 мая в Петербурге, Москве и некоторых регионах России вводится обязательный масочный и перчаточный режим. Согласно ему, все граждане должны пользоваться этими индивидуальными средствами защиты в общественных местах, в том числе транспорте и магазинах. Зачем мы все должны носить маску и перчатки объяснили в департаменте здравоохранения. Ранее петербургских работодателей также обязали выдавать сотрудникам средства индивидуальной защиты.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.