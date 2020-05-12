Также сегодня стало известно, что COVID-19 заразилась и его жена Татьяна Навка. В комментарии изданию Daily Storm она сообщила, что они с супугом находятся под контролем врачей в больнице: «Мы [оба] в больнице: чтобы не подвергать [риску заражения] всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы».

Песков же добавил ранее, что лично контактировал с Владимиром Путиным более месяца назад. На совещании с ним, как уточняет РИА Новости, глава президентской пресс-службы появлялся последний раз 30 апреля. Тогда же премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что заразился коронавирусом. «Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — сообщил Мишустин Путину.

1 мая коронавирус диагностировали у министра строительства Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. «Глава Минстроя России Владимир Якушев принял решение о госпитализации. У министра и одного из его заместителей Дмитрия Волкова диагноз коронавирус подтвержден результатом КТ», — сообщили в министерстве. Сам Якушев заявил, что будет проходить лечение под присмотром врачей одной из городских больниц и останется на связи.

6 мая стало известно, что министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом. «Результаты теста на Covid-19 положительные, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — подтвердила пресс-секретарь министра культуры Анна Усачева.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.